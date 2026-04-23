NO SHAPE

Daniel Cady exibe músculos e revela segredo por trás do corpo definido

Nutricionista compartilha mensagem sobre constância, treino e alimentação sem atalhos

Fernanda Varela

Publicado em 23 de abril de 2026 às 13:57

Daniel Cady Crédito: Reprodução

Daniel Cady chamou atenção nas redes sociais ao publicar um vídeo em que aparece com o corpo definido, acompanhado de uma legenda direta sobre rotina e disciplina. No texto, ele reforça que a transformação física não veio de soluções rápidas, mas de um processo construído ao longo do tempo.

“Esse corpo não veio de remédio. Não veio de hormônio. Não veio de atalho. Veio de anos fazendo o básico bem feito”, escreveu.

Daniel Cady participa de competição 1 de 6

Na sequência, ele detalha os pilares da rotina: “Comer comida de verdade. Treinar. Dormir bem. Repetir. Repetir. Repetir.”