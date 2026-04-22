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Anjo da Guarda traz alerta para 3 signos nesta quarta (23 de abril): cuidado com atrasos e desencontros

A quarta-feira (23) começa com um recado importante sobre organização, atenção com horários e falhas de comunicação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de abril de 2026 às 22:19

Anjo da guarda / Ilustrativa
Anjo da guarda / Ilustrativa Crédito: FreePik

A quarta-feira (23) chega com uma energia que pode gerar pequenos atrasos, desencontros e confusões no dia a dia. O Anjo da Guarda indica que a falta de atenção com detalhes pode atrapalhar compromissos e gerar estresse desnecessário.

A orientação é se planejar melhor e confirmar informações antes de agir. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Câncer

Cancerianos podem enfrentar imprevistos ligados a horários ou compromissos. O Anjo da Guarda alerta para desorganização.

O ideal será se antecipar e evitar atrasos.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Libra

Librianos podem lidar com falhas de comunicação ou mal-entendidos. O risco é interpretar algo de forma equivocada.

O momento pede mais clareza e confirmação.

O date perfeito para Aquário

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O date perfeito para Aquário: sessão de filmes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: feira criativa ou de artesanato local por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de música em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de conversa sobre ideias e planos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: passeio noturno pela cidade com parada para observar o movimento por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA

Aquário

Aquarianos podem se distrair com facilidade e esquecer compromissos importantes. O Anjo da Guarda indica atenção com detalhes.

O recado é manter o foco e revisar tudo.

Mensagem do dia

Pequenos cuidados evitam grandes problemas. Organização faz toda a diferença no seu dia.

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