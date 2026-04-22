Anjo da Guarda traz alerta para 3 signos nesta quarta (23 de abril): cuidado com atrasos e desencontros

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 22 de abril de 2026 às 22:19
A quarta-feira (23) chega com uma energia que pode gerar pequenos atrasos, desencontros e confusões no dia a dia. O Anjo da Guarda indica que a falta de atenção com detalhes pode atrapalhar compromissos e gerar estresse desnecessário.
A orientação é se planejar melhor e confirmar informações antes de agir. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.
Famosos do signo de Câncer
Câncer
Cancerianos podem enfrentar imprevistos ligados a horários ou compromissos. O Anjo da Guarda alerta para desorganização.
O ideal será se antecipar e evitar atrasos.
Características do signo de Libra
Libra
Librianos podem lidar com falhas de comunicação ou mal-entendidos. O risco é interpretar algo de forma equivocada.
O momento pede mais clareza e confirmação.
O date perfeito para Aquário
Aquário
Aquarianos podem se distrair com facilidade e esquecer compromissos importantes. O Anjo da Guarda indica atenção com detalhes.
O recado é manter o foco e revisar tudo.
Mensagem do dia
Pequenos cuidados evitam grandes problemas. Organização faz toda a diferença no seu dia.