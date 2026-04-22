ASTROLOGIA

Anjo da Guarda traz alerta para 3 signos nesta quarta (23 de abril): cuidado com atrasos e desencontros

A quarta-feira (23) começa com um recado importante sobre organização, atenção com horários e falhas de comunicação

Fernanda Varela

Publicado em 22 de abril de 2026 às 22:19

Anjo da guarda / Ilustrativa Crédito: FreePik

A quarta-feira (23) chega com uma energia que pode gerar pequenos atrasos, desencontros e confusões no dia a dia. O Anjo da Guarda indica que a falta de atenção com detalhes pode atrapalhar compromissos e gerar estresse desnecessário.

A orientação é se planejar melhor e confirmar informações antes de agir. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.

Famosos do signo de Câncer 1 de 16

Câncer

Cancerianos podem enfrentar imprevistos ligados a horários ou compromissos. O Anjo da Guarda alerta para desorganização.

O ideal será se antecipar e evitar atrasos.

Características do signo de Libra 1 de 9

Libra

Librianos podem lidar com falhas de comunicação ou mal-entendidos. O risco é interpretar algo de forma equivocada.

O momento pede mais clareza e confirmação.

O date perfeito para Aquário 1 de 8

Aquário

Aquarianos podem se distrair com facilidade e esquecer compromissos importantes. O Anjo da Guarda indica atenção com detalhes.

O recado é manter o foco e revisar tudo.

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