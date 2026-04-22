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Zé Felipe enjoa de mansão de R$ 27 milhões e decide que quer morar de aluguel

Cantor prepara mudança para nova casa em Goiânia

Fernanda Varela

Publicado em 22 de abril de 2026 às 13:00

Zé Felipe revela dificuldade com leitura e aposta em audiolivros Crédito: Reprodução/Instagram

Zé Felipe decidiu mudar de estilo de vida e colocou à venda a mansão onde vive atualmente, em Goiânia. Avaliado em R$ 27 milhões, o imóvel de alto padrão será substituído por uma casa alugada, opção que o cantor afirma preferir.

A propriedade, conhecida como Stairway House, fica em um condomínio de luxo e tem cerca de 1.380 m² de área construída em um terreno de mais de 3.400 m². O espaço reúne seis suítes, incluindo uma master com closet e banheira, além de varandas com vista para a área residencial.

Mansão de Zé Felipe 1 de 10

A estrutura também conta com home cinema, adega, spa, brinquedoteca e escritório planejado. O imóvel será vendido com toda a mobília, o que permite mudança imediata para o futuro comprador.

Mesmo com o padrão elevado da residência, o artista afirmou recentemente que prefere não se fixar em um único lugar. Segundo ele, a escolha por aluguel está ligada ao fato de se cansar rapidamente dos imóveis onde mora.