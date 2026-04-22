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Zé Felipe enjoa de mansão de R$ 27 milhões e decide que quer morar de aluguel

Cantor prepara mudança para nova casa em Goiânia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de abril de 2026 às 13:00

Zé Felipe revela dificuldade com leitura e aposta em audiolivros
Zé Felipe revela dificuldade com leitura e aposta em audiolivros Crédito: Reprodução/Instagram

Zé Felipe decidiu mudar de estilo de vida e colocou à venda a mansão onde vive atualmente, em Goiânia. Avaliado em R$ 27 milhões, o imóvel de alto padrão será substituído por uma casa alugada, opção que o cantor afirma preferir.

A propriedade, conhecida como Stairway House, fica em um condomínio de luxo e tem cerca de 1.380 m² de área construída em um terreno de mais de 3.400 m². O espaço reúne seis suítes, incluindo uma master com closet e banheira, além de varandas com vista para a área residencial.

Mansão de Zé Felipe

Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
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Mansão de Zé Felipe por Reprodução

A estrutura também conta com home cinema, adega, spa, brinquedoteca e escritório planejado. O imóvel será vendido com toda a mobília, o que permite mudança imediata para o futuro comprador.

Mesmo com o padrão elevado da residência, o artista afirmou recentemente que prefere não se fixar em um único lugar. Segundo ele, a escolha por aluguel está ligada ao fato de se cansar rapidamente dos imóveis onde mora.

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Zé Felipe segue no local até a entrega da nova casa, prevista para os próximos meses.

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