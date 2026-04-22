Quanto custa morar na casa rosa choque de Inês Brasil, que está à venda

Fernanda Varela
Publicado em 22 de abril de 2026 às 06:00
Conhecida pelo estilo irreverente, Inês Brasil decidiu se desfazer de um dos bens mais marcantes de sua trajetória. A cantora colocou à venda a casa onde vive na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, imóvel que ficou conhecido pela fachada rosa choque e pelo apelido de “Mansão da Pantera”.
A propriedade foi um presente do ex-marido alemão, ainda na época em que a artista morava na Europa. No local, Inês criou as duas filhas, hoje adultas, e construiu uma rotina ao longo dos anos.
Inês Brasil tem casa toda cor de rosa
A casa tem três andares. No primeiro, há sala de estar e jantar integradas, além de cozinha, banheiro e uma área externa que mistura garagem com varandão. O segundo pavimento reúne três quartos, incluindo o principal, que conta com varanda e closet. Já o terceiro andar abriga um terraço parcialmente coberto.
Em vídeo publicado nas redes sociais, Inês explicou que a venda tem como objetivo investir em outro imóvel. “Minha casa fica localizada em um dos melhores lugares aqui na Vila Kennedy”, afirmou.
Imóveis com características semelhantes na região são avaliados em torno de R$ 250 mil.