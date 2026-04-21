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Raquel Brito anuncia gravidez e emociona seguidores: 'Estamos grávidos'

Irmã de Davi Brito e ex-A Fazenda usou as redes sociais para mostrar o ultrassom ao lado do companheiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de abril de 2026 às 11:51

Raquel Brito anuncia gravidez e emociona seguidores Crédito: Reprodução/Instagram

Quem acompanha a vida de Raquel Brito sabe que esse assunto já rendeu, e muito, mas agora é oficial. Na manhã desta terça-feira (21), a influenciadora baiana, que ficou nacionalmente conhecida após a vitória do irmão, Davi Brito, no BBB e sua passagem marcante por 'A Fazenda' confirmou que está à espera do seu primeiro bebê.

Ao lado do companheiro, Cleiton, Raquel surgiu radiante em um vídeo nas redes sociais segurando o ultrassom. "ESTAMOS GRÁVIDOSSS", escreveu no post. Nos comentários, muitas brincadeiras com o sotaque e os bordões da 'It Girl' e 'Yotra', e seguidores desejando saúde para o "yotrinho ou yotrinha" que vem por aí.

Raquel Brito anuncia gravidez 1 de 6

A notícia, embora oficializada hoje, traz à memória o turbilhão que Raquel viveu em 2024. Durante sua participação em "A Fazenda 16", ela chegou a assustar as aliadas ao revelar que não era muito fã de métodos contraceptivos e que suspeitava de uma gestação após sentir enjoos e pressão baixa. Na época, a própria equipe da baiana chegou a soltar notas enigmáticas sobre "uma boquinha a mais para alimentar".