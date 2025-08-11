VAI VOLTAR ATRÁS?

Após virar chacota nas redes, Raquel Brito mostra convite para participar de ‘Vale Tudo’

Influenciadora digital virou meme nas redes sociais após afirmar que recebeu convite para trama

F Felipe Sena

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 21:21

Raquel Brito exibiu convite Crédito: Reprodução | Redes Sociais

.Na última sexta-feira (8), Raquel Brito gerou burburinho nas redes sociais após ter afirmado que convidada pela produção do remake de “Vale Tudo” para participar da novela. A irmã do campeão do BBB 24, chegou a gerar piadas e virar meme nas redes sociais.

Raquel Brito 1 de 18

A influenciadora digital usou as redes para afirmar que “não precisa provar nada para ninguém”, mas que ficou muito feliz com o convite e mesmo que não tenha acontecido, ela se sente “honrada” por ter sido lembrada.

Raquel Brito compartilhou o trecho de uma mensagem nos stories do Instagram que ela afirma ter sido o convite feito pela Rede Globo. “Atualmente com a novela ‘Vale Tudo’ no ar, percebemos uma grande adesão do público jovem, principalmente no meio digital. Penso que seria uma ótima sacada para ambas as partes fazermos a gravação de um vídeo com Raquel comentando a trama”.

Ao final da mensagem, fica o convite de marcar uma reunião para “melhorar a proposta e receber uma avaliação”. Ao contrário do que alguns especularam e entenderam, Raquel não participaria da novela, mas como salientado na mensagem seria comentarista no quadro de algum programa da emissora, o que contradiz até mesmo o que a influenciadora já tinha afirmado anteriormente.

Em entrevista ao podcast “Pod Isso Fofoquei”, Raquel Brito disse que havia chegado um convite da Rede Globo. "Chegou um convite pra uma novela grande aí, e aí eu acertei. Só que teve uns probleminhas deles lá, e acabou não indo. Era na Rede Globo, a Vale Tudo, com aquele Cauã Reymond. Quando chegou o convite, eu disse ‘sério, meu Deus?’. Não pensei duas vezes", disse. No entanto, segundo a influenciadora, por causa de um problema “deles”, a parceria não deu certo.

Mensagem exibida Crédito: Reprodução | Redes Sociais