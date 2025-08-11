Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após virar chacota nas redes, Raquel Brito mostra convite para participar de ‘Vale Tudo’

Influenciadora digital virou meme nas redes sociais após afirmar que recebeu convite para trama

  • F

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 21:21

Raquel Brito exibiu convite
Raquel Brito exibiu convite Crédito: Reprodução | Redes Sociais

.Na última sexta-feira (8), Raquel Brito gerou burburinho nas redes sociais após ter afirmado que convidada pela produção do remake de “Vale Tudo” para participar da novela. A irmã do campeão do BBB 24, chegou a gerar piadas e virar meme nas redes sociais.

Raquel Brito

Raquel Brito mostra resultado do procedimento por Reprodução / Redes Sociais
Raquel Brito por Reprodução
Raquel Brito em seus stories por Reprodução / Redes Sociais
Raquel Brito e Elisangela Brito por Redes sociais
Raquel Brito comenta sobre coceira íntima por Redes sociais
Raquel Brito por Reprodução/Instagram
Raquel Brito por Reprodução
Elisângela Brito e Raquel Brito por Redes sociais / A Fazenda
Raquel Brito por Reprodução
Raquel Brito por A Fazenda 16
Raquel Brito por Record
Raquel Brito por Reprodução
Davi Brito e Raquel Brito por Reprodução
Raquel Brito chora por Record
Raquel Brito por Reprodução
Raquel Brito, irmã de Davi Brito por Redes sociais
Raquel Brito por Reprodução/Redes Sociais
Davi Brito e Raquel Brito por Redes sociais
1 de 18
Raquel Brito mostra resultado do procedimento por Reprodução / Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Raquel Brito revela convite para 'Vale Tudo' e vira piada na internet

Raquel Brito revela convite para 'Vale Tudo' e vira piada na internet

Imagem - Raquel Brito debocha de ex de Davi após denúncia na Justiça

Raquel Brito debocha de ex de Davi após denúncia na Justiça

Imagem - 'Colocou tudo por água abaixo': Raquel Brito se frustra com Davi após anúncio de gravidez

'Colocou tudo por água abaixo': Raquel Brito se frustra com Davi após anúncio de gravidez

A influenciadora digital usou as redes para afirmar que “não precisa provar nada para ninguém”, mas que ficou muito feliz com o convite e mesmo que não tenha acontecido, ela se sente “honrada” por ter sido lembrada.

Raquel Brito compartilhou o trecho de uma mensagem nos stories do Instagram que ela afirma ter sido o convite feito pela Rede Globo. “Atualmente com a novela ‘Vale Tudo’ no ar, percebemos uma grande adesão do público jovem, principalmente no meio digital. Penso que seria uma ótima sacada para ambas as partes fazermos a gravação de um vídeo com Raquel comentando a trama”.

Ao final da mensagem, fica o convite de marcar uma reunião para “melhorar a proposta e receber uma avaliação”. Ao contrário do que alguns especularam e entenderam, Raquel não participaria da novela, mas como salientado na mensagem seria comentarista no quadro de algum programa da emissora, o que contradiz até mesmo o que a influenciadora já tinha afirmado anteriormente.

Em entrevista ao podcast “Pod Isso Fofoquei”, Raquel Brito disse que havia chegado um convite da Rede Globo. "Chegou um convite pra uma novela grande aí, e aí eu acertei. Só que teve uns probleminhas deles lá, e acabou não indo. Era na Rede Globo, a Vale Tudo, com aquele Cauã Reymond. Quando chegou o convite, eu disse ‘sério, meu Deus?’. Não pensei duas vezes", disse. No entanto, segundo a influenciadora, por causa de um problema “deles”, a parceria não deu certo.

Mensagem exibida
Mensagem exibida Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Internautas fizeram diversas piadas e relembraram memes clássicos nas redes sociais. “Mentir tá no sangue da família”, diz um se referindo a outras polêmicas da família Brito. “O auge”, diz outros aos risos de emojis.

Leia mais

Imagem - 5 lançamentos da Netflix para a semana de 11 a 17 de agosto

5 lançamentos da Netflix para a semana de 11 a 17 de agosto

Imagem - Tem medo de usar Pix? Veja 7 dicas para usar com segurança e não correr riscos

Tem medo de usar Pix? Veja 7 dicas para usar com segurança e não correr riscos

Imagem - Aprenda cinco receitas saudáveis para o almoço

Aprenda cinco receitas saudáveis para o almoço

Mais recentes

Imagem - Felca afirma que anda com carro blindado e seguranças após denunciar exploração de menores

Felca afirma que anda com carro blindado e seguranças após denunciar exploração de menores
Imagem - Claudia Leitte publica vídeo em apoio à denúncia de Felca: 'Temos que ser radicais'

Claudia Leitte publica vídeo em apoio à denúncia de Felca: 'Temos que ser radicais'
Imagem - Gilsons homenageia Preta Gil com texto emocionante: 'Seu legado é o que somos'

Gilsons homenageia Preta Gil com texto emocionante: 'Seu legado é o que somos'

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil
01

Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil

Imagem - Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
02

Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

Imagem - Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil
03

Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil

Imagem - Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil
04

Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil