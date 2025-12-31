Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta quarta (31 de dezembro) avisa: 4 signos receberão visita espiritual e recado poderoso do Universo

No último dia do ano, a presença de quem já se foi se manifesta de forma silenciosa, trazendo conforto, lembranças e respostas que não vêm em palavras

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 00:30

Astrologia
Astrologia Crédito: Shutterstock

O Anjo da Guarda do dia 31 de dezembro traz uma energia especialmente sensível. Para quatro signos, o encerramento do ano vem acompanhado da sensação de que alguém importante, que já partiu, se faz presente. Nem sempre essa visita acontece de forma visível ou concreta. Muitas vezes, ela chega por meio de uma música inesperada, um cheiro familiar, uma lembrança que surge sem aviso ou uma emoção repentina que aquece o peito. Não é sobre ver ou ouvir, é sobre sentir.

Touro

Para Touro, a presença se manifesta em memórias ligadas ao conforto e à rotina. Um cheiro específico, um sabor ou um objeto antigo pode despertar uma sensação profunda de acolhimento. O Anjo da Guarda indica que essa visita vem para trazer segurança emocional e lembrar que o amor construído permanece, mesmo quando a ausência existe.

Câncer

Câncer sente essa energia de forma intensa. A lembrança surge carregada de emoção, mas sem dor. Pode ser uma música, uma frase ou até um sonho leve. O Anjo da Guarda mostra que essa presença vem como abraço silencioso, reforçando que você não está sozinho ao fechar este ciclo.

Sagitário

Para Sagitário, o sinal aparece como clareza emocional. Uma lembrança específica retorna, não para ferir, mas para encerrar algo que ficou em aberto. O Anjo da Guarda indica que essa visita espiritual ajuda a transformar saudade em força e compreensão.

Peixes

Peixes percebe a presença de forma sutil e simbólica. Sensações, intuições e coincidências ganham significado especial. O Anjo da Guarda mostra que quem já se foi se aproxima para orientar, acalmar e confirmar que você está no caminho certo.

Mensagem do dia

O Anjo da Guarda do dia 31 de dezembro lembra que a presença não depende de forma física. Às vezes, ela se revela em detalhes simples, uma música no momento exato, um cheiro que traz paz, uma lembrança que conforta. O último dia do ano ensina que vínculos verdadeiros não se encerram com o tempo, eles apenas mudam de maneira.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

