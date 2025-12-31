ASTROLOGIA

Importante! Anjo da Guarda traz último recado e orientação para a virada de ano de cada signo; veja o seu

Mensagem espiritual marca encerramentos, aprendizados e a forma como cada signo deve atravessar a virada

Fernanda Varela

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 05:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

O Anjo da Guarda do dia 31 de dezembro, nesta quarta-feira (31), encerra o ano com mensagens diferentes para cada signo. Não é um dia de promessas vazias nem de pressa pelo novo. A energia pede consciência sobre o que foi vivido, o que ficou pelo caminho e o que não deve ser levado para o próximo ciclo. O último recado do ano fala menos sobre o futuro e mais sobre como fechar bem o presente.

Áries

O Anjo da Guarda pede que você encerre o ano sem ressentimento. Nem toda batalha precisava ser vencida. Aprender a recuar também foi parte do seu crescimento.

Touro

O recado é sobre desapego emocional. Você segurou mais do que precisava. Deixar ir não significa perder segurança, significa criar espaço para o que é mais leve.

Gêmeos

O Anjo da Guarda orienta a silenciar a mente antes da virada. Você absorveu informações demais. O descanso mental é o maior presente que pode se dar agora.

Câncer

O ano termina pedindo perdão, inclusive a si mesmo. Culpa não protege ninguém. Feche o ciclo com mais acolhimento e menos cobrança.

Leão

O recado final fala sobre reconhecimento interno. Nem tudo precisa de aplauso externo. Valorize o quanto você sustentou mesmo quando ninguém viu.

Virgem

O Anjo da Guarda pede que você pare de revisar o passado em busca de erros. Houve aprendizado suficiente. Agora é hora de aceitar e seguir.

Libra

O último recado do ano pede escolha. A indecisão custou energia demais. Entrar no novo ciclo exige posicionamento, ainda que imperfeito.

Escorpião

O Anjo da Guarda fala de encerramento definitivo. Algo já terminou há tempos, mas você insiste em reviver. Liberar isso traz paz imediata.

Sagitário

O recado é sobre presença. Você correu muito tentando chegar em algum lugar. Aproveite o agora antes de planejar a próxima jornada.

Capricórnio

O ano se encerra pedindo descanso emocional. Você foi forte demais por tempo demais. Permitir-se parar também é maturidade.

Aquário

O Anjo da Guarda orienta a alinhar discurso e atitude. Você sabe o que quer mudar. O novo ciclo pede coerência, não apenas intenção.

Peixes

O último recado fala sobre limites. Sentir tudo não significa carregar tudo. Proteja sua energia para começar o próximo ano mais inteiro.

Mensagem final do ano