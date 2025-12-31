Acesse sua conta
Importante! Anjo da Guarda traz último recado e orientação para a virada de ano de cada signo; veja o seu

Mensagem espiritual marca encerramentos, aprendizados e a forma como cada signo deve atravessar a virada

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 05:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

O Anjo da Guarda do dia 31 de dezembro, nesta quarta-feira (31), encerra o ano com mensagens diferentes para cada signo. Não é um dia de promessas vazias nem de pressa pelo novo. A energia pede consciência sobre o que foi vivido, o que ficou pelo caminho e o que não deve ser levado para o próximo ciclo. O último recado do ano fala menos sobre o futuro e mais sobre como fechar bem o presente.

Áries

O Anjo da Guarda pede que você encerre o ano sem ressentimento. Nem toda batalha precisava ser vencida. Aprender a recuar também foi parte do seu crescimento.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução

Touro

O recado é sobre desapego emocional. Você segurou mais do que precisava. Deixar ir não significa perder segurança, significa criar espaço para o que é mais leve.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução

Gêmeos

O Anjo da Guarda orienta a silenciar a mente antes da virada. Você absorveu informações demais. O descanso mental é o maior presente que pode se dar agora.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Câncer

O ano termina pedindo perdão, inclusive a si mesmo. Culpa não protege ninguém. Feche o ciclo com mais acolhimento e menos cobrança.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução

Leão

O recado final fala sobre reconhecimento interno. Nem tudo precisa de aplauso externo. Valorize o quanto você sustentou mesmo quando ninguém viu.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução

Virgem

O Anjo da Guarda pede que você pare de revisar o passado em busca de erros. Houve aprendizado suficiente. Agora é hora de aceitar e seguir.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Libra

O último recado do ano pede escolha. A indecisão custou energia demais. Entrar no novo ciclo exige posicionamento, ainda que imperfeito.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução

Escorpião

O Anjo da Guarda fala de encerramento definitivo. Algo já terminou há tempos, mas você insiste em reviver. Liberar isso traz paz imediata.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução

Sagitário

O recado é sobre presença. Você correu muito tentando chegar em algum lugar. Aproveite o agora antes de planejar a próxima jornada.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Capricórnio

O ano se encerra pedindo descanso emocional. Você foi forte demais por tempo demais. Permitir-se parar também é maturidade.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Aquário

O Anjo da Guarda orienta a alinhar discurso e atitude. Você sabe o que quer mudar. O novo ciclo pede coerência, não apenas intenção.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução

Peixes

O último recado fala sobre limites. Sentir tudo não significa carregar tudo. Proteja sua energia para começar o próximo ano mais inteiro.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução

Mensagem final do ano

O Anjo da Guarda do dia 31 de dezembro lembra que fechar ciclos é tão importante quanto abrir novos. Entrar no próximo ano mais consciente, mais leve e mais honesto consigo mesmo é o maior sinal de evolução. Nem tudo precisa ser levado adiante. Algumas coisas só precisam ser agradecidas e deixadas para trás.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

