Carta O Mundo marca encerramentos e realizações para os signos neste último dia do ano (31 de dezembro)

Tarot indica conclusão de ciclos, reconhecimento de conquistas e abertura para novos caminhos em 2026

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 06:30

Tarot Crédito: Shutterstock

A carta O Mundo rege a energia desta quarta-feira e simboliza o fechamento de um grande ciclo. O tarot aponta um dia de conclusão, realização e consciência sobre tudo o que foi vivido ao longo do ano. É um momento de reconhecer conquistas, aprendizados e também os encerramentos necessários para seguir adiante com mais leveza.

A vibração favorece despedidas conscientes e planejamento para o futuro. A leitura indica que fechar o ano com gratidão e clareza emocional abre espaço para novas possibilidades em 2026, com sensação de missão cumprida e olhar confiante para o que vem pela frente.

Entre os signos, a energia se manifesta de forma construtiva. Áries finaliza pendências. Touro celebra vitórias alcançadas. Gêmeos fecha acordos importantes. Câncer encerra ciclos emocionais. Leão reconhece conquistas pessoais. Virgem organiza planos para o futuro. Libra equilibra relações e entende limites. Escorpião se liberta do passado. Sagitário projeta novos horizontes. Capricórnio conclui metas com satisfação. Aquário amplia caminhos e visões. Peixes compreende melhor seu propósito e segue em paz.

