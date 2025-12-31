TAROT & ASTROS

Carta O Mundo marca encerramentos e realizações para os signos neste último dia do ano (31 de dezembro)

Tarot indica conclusão de ciclos, reconhecimento de conquistas e abertura para novos caminhos em 2026

Heider Sacramento

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 06:30

Tarot Crédito: Shutterstock

A carta O Mundo rege a energia desta quarta-feira e simboliza o fechamento de um grande ciclo. O tarot aponta um dia de conclusão, realização e consciência sobre tudo o que foi vivido ao longo do ano. É um momento de reconhecer conquistas, aprendizados e também os encerramentos necessários para seguir adiante com mais leveza.

A vibração favorece despedidas conscientes e planejamento para o futuro. A leitura indica que fechar o ano com gratidão e clareza emocional abre espaço para novas possibilidades em 2026, com sensação de missão cumprida e olhar confiante para o que vem pela frente.

