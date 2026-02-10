Acesse sua conta
Sarah Andrade é a quarta eliminada do BBB 26 com 69,13% dos votos

Participante deixou o reality no quarto Paredão após enfrentar Babu e Sol e repetir trajetória marcada por polêmicas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 23:15

Sarah Andrade é a quarta eliminada do BBB 26 após Paredão disputado com Babu e Sol
Sarah Andrade é a quarta eliminada do BBB 26 após Paredão disputado com Babu e Sol Crédito: Divulgação/TV Globo

Sarah Andrade foi eliminada do BBB 26 na noite desta terça-feira (10), e se tornou a quarta participante a deixar o reality. Ela recebeu 69,13% da média dos votos do público no quarto Paredão da edição, disputado contra Babu Santana e Sol Vega.

Babu ficou em segundo lugar na votação, com 28,49% da média, enquanto Sol Vega foi a menos votada da noite, somando 2,38%. O resultado confirmou o cenário que já vinha sendo desenhado pelas enquetes ao longo da semana.

Levantamento do CORREIO apontava desde o início da votação uma saída praticamente consolidada de Sarah. Em várias parciais, a participante ultrapassou a marca de 50% dos votos para deixar o programa, tendência que se confirmou no resultado oficial divulgado pela TV Globo.

A formação do Paredão começou ainda no sábado, com o Duelo de Risco. Samira foi indicada após uma decisão conjunta de Juliano Floss e Sol, em meio a atritos que já vinham aumentando a tensão dentro da casa. Na noite oficial, Alberto Cowboy venceu a Prova do Anjo e imunizou Edilson. O líder Jonas indicou Babu, enquanto Sol foi a mais votada pela casa. Com direito ao contragolpe, Babu puxou Sarah. Na Prova Bate e Volta, Samira se salvou, formando o Paredão triplo.

Esta foi a segunda eliminação de Sarah Andrade em realities. Ela ganhou projeção nacional no BBB 21, quando se tornou um dos nomes mais comentados da edição e deixou o programa com alta rejeição. Desde então, sua trajetória passou a ser marcada por polêmicas, memes e debates nas redes sociais.

No BBB 26, Sarah voltou ao centro das discussões por falas, alianças e estratégias que dividiram opiniões do público. As reações intensas nas redes mantiveram seu nome entre os mais comentados da temporada até a eliminação.

