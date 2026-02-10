Acesse sua conta
BBB 26 pode levar participantes para camarote na Sapucaí após 16 anos sem saídas externas

Ação especial durante os desfiles do Rio deve envolver patrocinador e manter confinados sob controle total

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 20:35

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil Crédito: Divulgação/TV Globo

O BBB 26 pode protagonizar um dos momentos mais raros da história do reality. Após 16 anos sem qualquer saída externa, a Globo planeja levar alguns participantes para uma ação especial durante os desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí.

Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do Portal LeoDias, brothers e sisters devem deixar a casa no próximo domingo, 15 de fevereiro, para acompanhar parte da programação carnavalesca em um camarote suspenso de um patrocinador. O espaço é altamente restrito e comporta apenas dez pessoas, funcionando como cenário de uma ativação ligada diretamente ao programa.

A proposta é oferecer uma experiência exclusiva aos confinados sem comprometer as regras do jogo. O camarote fica acima do público e permite controle total da produção, garantindo segurança, isolamento e supervisão constante dos participantes.

Fontes próximas à atração afirmam que os brothers e sisters não assistirão ao desfile completo. "Além da ação com o 'BBB', o camarote também receberá influenciadores, o que indica uma dinâmica de revezamento no espaço". A ideia é que os participantes permaneçam por um período limitado e retornem à casa na mesma noite, evitando qualquer interferência direta na dinâmica do reality.

Embora a Globo ainda não tenha confirmado oficialmente a movimentação, a logística já estaria sendo desenhada nos bastidores. A produção trabalha para que tudo aconteça de forma discreta e sem risco de quebra de protocolo, preservando o isolamento necessário ao formato.

Caso se concretize, a iniciativa marca uma mudança significativa na história do programa. Desde o BBB10, exibido em 2010, as saídas externas foram abolidas justamente para evitar contato com o mundo fora da casa e possíveis impactos no comportamento dos jogadores.

Agora, o BBB 26 parece disposto a testar novos formatos, ainda que dentro de uma ação comercial altamente controlada. Especialistas em entretenimento avaliam que a estratégia pode aumentar o engajamento e a visibilidade do reality, desde que a essência do confinamento seja preservada.

