MORTE NOS ARES

Morte em voo força pouso de emergência em aeronave que saiu da Bahia

Esposa da vítima acompanhou todo o atendimento em estado de choque

Nauan Sacramento

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 17:43

Imagem ilustrativa Crédito: Reprodução/Martin Bernetti/AFP

Um passageiro morreu após sofrer um mal-estar súbito durante um voo que partiu de Porto Seguro, no Sul da Bahia com destino a São Paulo, na noite de segunda-feira (9). Devido à gravidade da situação, a aeronave precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto de Vitória, no Espírito Santo. As informações foram divulgadas pelo Radar News.

De acordo com relatos, a vítima havia trocado de poltrona logo após a decolagem para se sentar ao lado da esposa. Cerca de 20 minutos após o início da viagem, o homem começou a passar mal, o que mobilizou imediatamente a equipe de bordo.

Diante da emergência, os comissários realizaram um chamado pelo sistema de som da aeronave em busca de médicos ou profissionais de saúde entre os passageiros. Um voluntário que estava no voo atendeu ao chamado e prestou os primeiros socorros, realizando manobras de ressuscitação no corredor da aeronave.