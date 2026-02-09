Concursos públicos abertos têm quase duas mil vagas e salários de até R$ 22,5 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 05:15
Quem sonha com a estabilidade do serviço público encontra uma semana movimentada no calendário de concursos a partir desta segunda-feira (9). Concursos com editais publicados ou inscrições abertas concentram quase duas mil vagas imediatas em diferentes regiões do país, com oportunidades para candidatos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações variam conforme o cargo e podem ultrapassar R$ 22 mil, além de benefícios.
Confira os concursos com mais vagas disponíveis no momento, organizados do maior para o menor salário:
Itamaraty (Instituto Rio Branco)
Vagas: 60
Salário: até R$ 22.558,56
Inscrições: até as 18h do dia 25 de fevereiro
Taxa: R$ 229
Banca: Cebraspe
Veja o cronograma completo do Itamaraty
Câmara dos Deputados – Policial Legislativo Federal
Vagas: 40
Salário: até R$ 21.328,08
Inscrições: até 20 de fevereiro
Taxa: R$ 150
Banca: Cebraspe
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
Vagas: 110
Salário: até R$ 18.670,37
Inscrições: até 25 de fevereiro
Taxa: de R$ 200 a R$ 250
Banca: Idib
Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (Craisa)
Vagas: 598
Salário: até R$ 10.868,02
Inscrições: até as 17h do dia 12 de março
Taxa: de R$ 65 a R$ 82
Banca: Instituto Mais
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU-RJ)
Vagas: 307
Salário: até R$ 9.246,75
Inscrições: até 1º de março
Taxa: de R$ 59 a R$ 66
Banca: Iades
Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab)
Vagas: 200
Salário: até R$ 7.445,86
Inscrições: até 25 de fevereiro
Taxa: de R$ 120 a R$ 190
Banca: Idcap
Prefeitura de Santo Antônio de Pádua (RJ)
Vagas: 420
Salário: até R$ 5.318,00
Inscrições: até 6 de março
Taxa: de R$ 65 a R$ 105
Banca: Instituto Referência
Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA)
Vagas: 68
Salário: até R$ 3.659,52
Inscrições: até as 17h do dia 2 de março
Taxa: R$ 100
Banca: Fundação Cefet Bahia