OPORTUNIDADE

Concursos públicos abertos têm quase duas mil vagas e salários de até R$ 22,5 mil

Oportunidades são para candidatos de níveis médio, técnico e superior

Wendel de Novais

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 05:15

Palácio do Itamaraty Crédito: Reprodução

Quem sonha com a estabilidade do serviço público encontra uma semana movimentada no calendário de concursos a partir desta segunda-feira (9). Concursos com editais publicados ou inscrições abertas concentram quase duas mil vagas imediatas em diferentes regiões do país, com oportunidades para candidatos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações variam conforme o cargo e podem ultrapassar R$ 22 mil, além de benefícios.

Confira os concursos com mais vagas disponíveis no momento, organizados do maior para o menor salário:

Itamaraty (Instituto Rio Branco)

Vagas: 60

Salário: até R$ 22.558,56

Inscrições: até as 18h do dia 25 de fevereiro

Taxa: R$ 229

Veja o cronograma completo do Itamaraty 1 de 5

Câmara dos Deputados – Policial Legislativo Federal

Vagas: 40

Salário: até R$ 21.328,08

Inscrições: até 20 de fevereiro

Taxa: R$ 150

Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina

Vagas: 110

Salário: até R$ 18.670,37

Inscrições: até 25 de fevereiro

Taxa: de R$ 200 a R$ 250

Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (Craisa)

Vagas: 598

Salário: até R$ 10.868,02

Inscrições: até as 17h do dia 12 de março

Taxa: de R$ 65 a R$ 82

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU-RJ)

Vagas: 307

Salário: até R$ 9.246,75

Inscrições: até 1º de março

Taxa: de R$ 59 a R$ 66

Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab)

Vagas: 200

Salário: até R$ 7.445,86

Inscrições: até 25 de fevereiro

Taxa: de R$ 120 a R$ 190

Prefeitura de Santo Antônio de Pádua (RJ)

Vagas: 420

Salário: até R$ 5.318,00

Inscrições: até 6 de março

Taxa: de R$ 65 a R$ 105

Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA)

Vagas: 68

Salário: até R$ 3.659,52

Inscrições: até as 17h do dia 2 de março