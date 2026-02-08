DESAPARECIDA

Apresentadora faz novo apelo após sequestro da mãe e diz que família aceita pagar resgate

Savannah Guthrie gravou um vídeo ao lado dos irmãos pedindo a libertação de Nancy Guthrie, de 84 anos, desaparecida há mais de uma semana

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 10:41

Camron, Savannah e Annie Guthrie em um vídeo publicado no dia 7 de fevereiro Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Savannah Guthrie fez um novo apelo público aos sequestradores de sua mãe, Nancy Guthrie, de 84 anos, desaparecida há mais de uma semana. Em vídeo gravado ao lado dos irmãos, Annie e Camron, a âncora do programa Today, da NBC, afirmou que a família está disposta a pagar o valor exigido para tê-la de volta.

"Recebemos sua mensagem e entendemos", disse Savannah na gravação publicada nas redes sociais no sábado (7), acompanhada da legenda "tragam ela para casa". Em tom emocionado, ela reforçou o pedido. "Imploramos que nos devolva nossa mãe para que possamos celebrar com ela. Só assim teremos paz. Ela é muito valiosa para nós e pagaremos por isso".

Nancy Guthrie foi levada de sua casa na noite de 31 de janeiro. Ela havia sido vista horas antes durante um jantar com a filha Annie, que afirmou à polícia não ter percebido nenhum sinal de alerta durante o encontro. O desaparecimento foi oficialmente comunicado no domingo (1º), após Nancy não comparecer à igreja, o que chamou a atenção da família.

Segundo o xerife do condado de Pima, Chris Nanos, o horário do sequestro pode ter ocorrido antes do que inicialmente se imaginava. Ele explicou que a família deixou Nancy em casa por volta das 21h30 ou 21h45 do sábado, mas que as buscas consideram um intervalo ainda mais amplo naquela noite.

O FBI investiga a autenticidade de um suposto bilhete de resgate enviado à imprensa. De acordo com o agente especial responsável pela investigação em Phoenix, Heith Janke, a mensagem estabelecia um prazo inicial para pagamento até as 17h da quinta-feira (5), com uma segunda exigência prevista para a segunda-feira seguinte (9), caso a transferência não fosse realizada.

Na sexta-feira (6), o FBI confirmou que houve um possível novo contato feito pelos sequestradores, sem divulgar detalhes. "Os investigadores estão analisando ativamente a autenticidade das informações fornecidas na mensagem", afirmou o comunicado. O Departamento do Xerife do Condado de Pima afirmou que, até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

O FBI também anunciou uma recompensa de US$ 50 mil por informações que levem à localização de Nancy Guthrie ou à prisão de qualquer pessoa envolvida no crime.

Ainda na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou o caso ao ser questionado por repórteres. Ele afirmou ter recebido atualizações das autoridades federais e deu a entender que já existem pistas relevantes sobre a identidade dos responsáveis. "Acho que estamos indo muito bem nesse aspecto. Vocês provavelmente ficarão surpresos ao ouvir isso", declarou.

Este não foi o primeiro apelo público da família. Na quarta-feira (4), Savannah já havia divulgado um vídeo pedindo uma prova de vida da mãe, após ser informada da existência do bilhete de resgate. "Precisamos saber, sem sombra de dúvida, que ela está viva e que vocês estão com ela", afirmou na ocasião.