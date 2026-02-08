ASTROLOGIA

Sorte e prosperidade: 4 signos entram em maré de boas notícias neste domingo (8 de fevereiro)

Momento é de aproveitar e construir seu caminho de maneira leve durante o ano

Felipe Sena

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 06:00

Signos entram em onda de prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Neste domingo (8), 4 signos entram em uma maré de sorte e prosperidade, a partir de uma energia astrológica chinesa muito especial. Os Astros entram numa fase conhecida por abrir caminho, suavizar coisas que estavam paralisadas e restaurar o ímpeto que parecia ter se perdido. Confira a previsão:

Peixes

Com Vênus e Mercúrio chegando, Peixes viverá um período de magnetismo, proteção e sincronicidades, além disso, conversas importantes fluirão, oportunidades aparecerão sem muito esforço e o amor ganhará contornos verdadeiros. Será um mês para confiar na intuição, pois ela será seu maior amuleto. É uma boa fase para acordos, reconciliações e decisões guiadas pelo sentir e experienciar.

Leão

Mesmo com o Sol em Aquário, o signo oposto a Leão, o eclipse reacendeu o brilho do nativo. A sorte virá quando o leonino aceitar mudanças e se reposicionar. Convites inesperados, reconhecimento e decisões importantes surgirão para quem se permite sair do controle e confiar no fluxo.

Aquário

O Sol em Aquário a partir do dia 18 de fevereiro impulsionará a visibilidade de rumi. Somado ao eclipse no eixo Aquário-Leão, fevereiro marcará um ponto de virada, pois as escolhas feitas terão efeito de longo prazo. A sorte aparecerá quando você assumir quem realmente é. Além disso, projetos autorais, decisões profissionais e relações passarão por ajustes favoráveis.

Áries