Sabrina Sato, Virginia Fonseca, Lore Improta e mais: veja os looks dos famosos no Baile da Vogue 2026

Famosos participaram do tradicional baile de Carnaval no Copacabana Palace

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 07:53

Jade Picon, Tais Araujo e Lore Improta no Baile da Vogue 2026
Jade Picon, Tais Araujo e Lore Improta no Baile da Vogue 2026 Crédito: Reprodução

O famoso Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, entrou no clima do Carnaval com o tradicional Baile da Vogue 2026, realizado no último sábado (7). Os famosos que passaram por lá capricharam nos looks, com muito brilho e fantasias inspiradas no tema Carnavália: O Abre Alas Fashionista da Folia.

Sabrina Sato, Taís Araujo, Jade Picon, Virginia Fonseca, Lore Improta, Fátima Bernardes e Sheron Menezzes estão entre as celebridades que marcaram presença no evento, que reuniu cerca de 1.800 convidados. Veja os looks.

Baile da Vogue 2026

Sabrina Sato no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Lore Improta chega no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Virgínia Fonseca no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Taís Araújo no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Fátima Bernardes e Túlio Gadelha no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Grazi Massafera no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Jade Picon no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Tici Pinheiro no Baile da Vogue por Natália Rampinelli/AgNews
Sheron Menezzes no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Mel Maia no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Gracyanne Barbosa no Baile da Vogue por Natália Rampinelli/AgNews
João Silva chega acompanhado de Aninha Nóbrega no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Valentina e Déborah Secco se encontram no Baile da Vogue por Natália Rampinelli/AgNews
Agatha Moreira e Rodrigo Simas prontos para o Baile da Vogue por Leo Franco/AgNews
Duda Freire no Baile da Vogue por Natália Rampinelli/AgNews
Déborah Secco no tapete vermelho do Baile da Vogue por Natália Rampinelli/AgNews
Didi Wagner no Baile da Vogue por Natália Rampinelli/AgNews
Fran Freduzeski no Baile da Vogue por Natália Rampinelli/AgNews
Nah Cardoso no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Mayara Lima no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Duda Reis no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Isabelle Nogueira no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Tati Machado no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Milton Cunha no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Flavia Viana no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Rainer Cadete no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Aline Gotschalg e Fernando Medeiros no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Mateus Verdelho e Shantal Verdelho no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Erika Januza no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Gabriela Loran no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Mariana Goldfarb no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Juliette no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Valentina Herszage no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Isabelli Fontana no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Daniela Sarahyba no Baile da Vogue por Natália Rampinelli/AgNews
Antônia Moraes no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Jaqueline Grohalski no Baile da Vogue por Natália Rampinelli/AgNews
Rica de Marré aposta na La Ursa em releitura fashion no Baile da Vogue por Leo Franco/AgNews
Alice Carvalho (do filme O Agente Secreto), posa em suite do Copacabana Palace momentos antes de chegar no baile da Vogue por Leo Franco/AgNews
Gabriela Versiani no Baile da Vogue por Natália Rampinelli/AgNews
Cleo no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Thaynara OG no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Ana Moraes no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Allan Souza Lima no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Vanessa Lopes no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Mari Gonzalez no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Giovanna Cordeiro no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Cintia Dicker no Baile da Vogue por Natália Rampinelli/AgNews
Alane Dias no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Luciana Gimenez no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Monique Alfradique no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Bianca Andrade, a Boca Rosa, no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Lívia Silva no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Roberta Close chega para o Baile da Vogue por Leo Franco/AgNews
Thales Bretas no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Cris Vianna no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Grazi Massafera retorna ao baile da Vogue após 10 anos de ausência por Leo Franco/AgNews
1 de 57
Sabrina Sato no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews

