Sabrina Sato, Virginia Fonseca, Lore Improta e mais: veja os looks dos famosos no Baile da Vogue 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 07:53
O famoso Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, entrou no clima do Carnaval com o tradicional Baile da Vogue 2026, realizado no último sábado (7). Os famosos que passaram por lá capricharam nos looks, com muito brilho e fantasias inspiradas no tema Carnavália: O Abre Alas Fashionista da Folia.
Sabrina Sato, Taís Araujo, Jade Picon, Virginia Fonseca, Lore Improta, Fátima Bernardes e Sheron Menezzes estão entre as celebridades que marcaram presença no evento, que reuniu cerca de 1.800 convidados. Veja os looks.
Baile da Vogue 2026