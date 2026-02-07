PORTO VELHO

Professora de Direito é morta a facadas por aluno dentro de faculdade

Agressor foi contido por alunos e preso em flagrante

Carol Neves

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 08:51

Professora foi morta por aluno Crédito: Reprodução

A professora de Direito Juliana Santiago, de 41 anos, morreu na noite desta sexta-feira (6) após ser esfaqueada por um estudante dentro de uma sala de aula do Centro Universitário Aparício Carvalho (Fimca), instituição privada localizada em Porto Velho (RO).

A faculdade informou que o suspeito do ataque, identificado como João Júnior de Oliveira, de 24 anos, é aluno da própria instituição. Até o momento, a polícia não divulgou o que teria motivado o crime.

Professora é morta por aluno em faculdade 1 de 10

Registros feitos por pessoas que estavam no campus mostram o momento em que o agressor é imobilizado por pessoas presentes no local. Em seguida, ele foi detido em flagrante e encaminhado para a central de polícia.

A professora ainda foi vista com vida após o ataque, cercada por estudantes que tentavam ajudá-la. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital João Paulo II, mas não resistiu aos ferimentos.

Juliana Mattos de Lima Santiago dava aula de Direito Penal na faculdade. Além disso, ela também era escrivã da Polícia Civil de Rondônia. A corporação divulgou nota de pesar. "A Polícia Civil de Rondônia manifesta profundo pesar pelo falecimento da Escrivã de Polícia Juliana Mattos de Lima Santiago, também professora de Direito Penal. Profissional dedicada, construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a segurança pública, com a Justiça e com a formação de novos profissionais. Neste momento de dor, a instituição se solidariza com familiares, amigos e colegas de trabalho", diz o texto.