Morre menina com câncer que teve R$ 2,5 milhões de tratamento desviados por empresários

Yasmin Amorim tinha um tipo de câncer agressivo e convivia com a doença desde os cinco anos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 08:19

Yasmin Amorim tinha 12 anos
Yasmin Amorim tinha 12 anos Crédito: Reprodução

A garota Yasmin Amorim, de 12 anos, morreu nesta sexta-feira (6), em Cascavel, no interior do Paraná, após anos de luta contra um neuroblastoma, tipo de câncer infantil agressivo. O caso ganhou repercussão nacional depois que empresários desviaram recursos destinados à compra dos medicamentos necessários ao tratamento.

Yasmin estava internada no Hospital do Câncer de Cascavel quando o quadro se agravou. Horas antes, a mãe, Daniele Aparecida Campos, havia relatado piora no estado de saúde e organizava uma corrente de oração, mas a menina não resistiu.

Diagnosticada em 2018, aos cinco anos, Yasmin chegou a entrar em remissão após tratamento inicial. Porém, o câncer voltou em 2020.

Morre Yasmin Amorim

Yasmin Amorim morreu aos 12 anos por Reprodução
Yasmin estava em cuidados paliativos por Reprodução
Ela precisava de remédio caríssimo por Reprodução
Remédio que Yasmin precisava por Reprodução
Yasmin Amorim tinha 12 anos por Reprodução
1 de 5
Yasmin Amorim morreu aos 12 anos por Reprodução

"Ela tinha um tumor no pescoço e no tórax, iniciou o tratamento, graças a Deus foi um sucesso o tratamento dela. Ela entrou em remissão, não tinha mais células cancerígenas e em 2020, infelizmente, ela teve uma recidiva, a doença voltou", contou a mãe ao portal G1.

Após novos ciclos de tratamento, incluindo transplante de medula, a doença retornou novamente, levando a família a buscar na Justiça, em 2024, o custeio de medicamentos importados avaliados em R$ 2,5 milhões.

Medicamentos não foram entregues integralmente

A Justiça determinou que o governo do Paraná custeasse o remédio Danyelza. Uma empresa foi contratada, mas subcontratou outra importadora, que não entregou a medicação completa.

O hospital recebeu apenas uma ampola do medicamento, quando eram necessárias seis. Outro remédio, o Leukine, também chegou em quantidade inferior: das 60 caixas previstas, apenas 10 foram entregues, além de versões genéricas.

A Polícia Civil pediu o bloqueio das contas das empresas, mas encontrou valores praticamente zerados. Enquanto a Justiça tentava recuperar o dinheiro, o governo estadual realizou compra emergencial para manter o tratamento. Mesmo assim, ao final de 2024, Yasmin não apresentou melhora significativa e, em 2025, não conseguiu concluir a segunda fase do protocolo, permitindo o avanço da doença.

Empresários foram condenados

Os empresários Lisandro Henrique Hermes e Polion Gomes Reinaux foram condenados por estelionato a penas que somam quatro anos, nove meses e cinco dias de prisão, em regime inicialmente fechado. Ambos estão presos desde agosto do ano passado. Um terceiro acusado foi absolvido.

A sentença destacou que o atraso na entrega dos medicamentos agravou o sofrimento da criança, que passou a depender de morfina para suportar dores intensas.

