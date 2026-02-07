'SEXTA-FEIRA, PAPAI'

O que aconteceu com Henrique Maderite, influenciador encontrado morto aos 50 anos

Com cerca de dois milhões de seguidores, criador de conteúdo mineiro foi localizado sem vida em área onde funciona seu haras

Carol Neves

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 08:33

Henrique Maderite Crédito: Reprodução

O influenciador digital e empresário Henrique Maderite, de 50 anos, foi encontrado morto na sexta-feira (6) no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, no interior de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas após um alerta feito pela rede de vizinhos protegida e encontraram a vítima já sem sinais vitais na Estrada do Maracujá, local onde funciona o Haras Henrique Maderite. A perícia técnica foi chamada para levantar informações e esclarecer as circunstâncias da morte.

Conforme relatos preliminares colhidos pelos policiais, o corpo apresentava sinais como sangramento em um dos ouvidos, um ferimento na nuca e uma marca arroxeada na região do pescoço. Os detalhes fazem parte da apuração inicial divulgada pela CNN Brasil, enquanto o exame pericial deve indicar o que ocorreu.

A Prefeitura de Belo Horizonte informou, em nota, que o influenciador teria sofrido um “infarto fulminante”. A causa oficial da morte deve ser definida após conclusão dos laudos técnicos.

Quem era Henrique Maderite

Registrado como Henrique Costa Ferreira, Maderite ganhou notoriedade nacional nas redes sociais ao transformar encontros informais de sexta-feira com amigos em conteúdo digital.

Os primeiros vídeos surgiram de maneira espontânea, gravados em bares e restaurantes e compartilhados inicialmente entre conhecidos. Com o tempo, as publicações ultrapassaram o círculo de amigos e passaram a viralizar, ampliando sua audiência.

Seu estilo irreverente e descontraído ficou associado ao bordão “sexta-feira, meio-dia”, ligado a momentos de lazer e encontros em bares, principalmente na cidade de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em entrevistas, ele costumava dizer que vinha do setor da construção civil e que, posteriormente, passou a conciliar os negócios com a produção de conteúdo digital e projetos comerciais ligados às redes sociais.