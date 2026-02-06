Filho de policial militar desaparecido é encontrado morto em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 21:17
O filho de um policial militar que estava desaparecido desde a tarde da última quarta-feira (4) foi encontrado morto nesta sexta-feira (5), no bairro Novo Horizonte, em Salvador. As informações são da TV Bahia.
A Polícia Civil identificou o jovem como Antônio Vinícius Aguiar Oliveira, de 26 anos, e revelou que o corpo foi encontrado com sinais de violência, por volta das 17h, em uma área de mata do bairro Novo Horizonte. O último local onde ele tinha sido visto vivo foi no bairro de Sussuarana.
Testemunhas indicaram aos agentes que Antônio teria sido sequestrado na região do Parque Jocélia, em Sussuarana.
A Polícia Militar foi informada do desaparecimento na madrugada de quinta-feira (5). Logo em seguida deram início às buscas em Sussuarana e áreas próximas.