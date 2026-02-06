Acesse sua conta
Após mortes em ações policiais, festa de pré-carnaval é cancelada no Nordeste de Amaralina

Festejo aconteceria no próximo domingo (8), no Vale das Pedrinhas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Elaine Sanoli

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 21:54

Carnaval do Nordeste de Amaralina terá edição histórica em 2026
Carnaval do Nordeste de Amaralina Crédito: Divulgação

Após uma semana marcada pelo registro de pelo menos 12 mortes no Complexo do Nordeste de Amaralina, uma festa em celebração ao pré-Carnaval que ocorreria na região foi adiada nesta sexta-feira (6). Desde a última terça-feira (3), os bairros que compõem o complexo vivem dias de tensão em meio a ações policiais desencadeadas após a morte do cabo da Polícia Militar Glauber Rosa Santos.

O adiamento do Auê, tradicional festa de pré-carnaval do Vale das Pedrinhas, foi anunciado no perfil da Liga do Carnaval do Nordeste de Amaralina, entidade responsável pela organização do evento. A festa estava prevista para acontecer no próximo domingo (8), às 15h, na Praça Mico Preto, com apresentações dos artistas Biel Castro, Mateus Lima, Vitamina, Deto Sheike, Bob na Voz e Rei dos Faixas. O e

“São 22 anos sem nenhum tipo de violência, sem nenhuma ocorrência policial, sem nenhuma animosidade. O Carnaval do Nordeste de Amaralina é construído por trabalhadores e trabalhadoras, artistas e donos de blocos que acreditam na cultura. O nosso compromisso é fazer, a cada dia, um carnaval melhor para toda a nossa comunidade”, destacou o representante da liga, Rodrigo Coelho, em comunicado.

Na tarde desta quinta-feira (5), dois homens morreram após confrontos com equipes da Polícia Militar no Nordeste de Amaralina, segundo informações da própria corporação. Pela manhã, outro suspeito também foi morto no Vale das Pedrinhas, após troca de tiros com policiais.

Na terça-feira (3), oito pessoas morreram durante uma operação policial. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), seis dos mortos tinham passagens pela polícia e integravam uma facção criminosa.

Ainda segundo a SSP-BA, os suspeitos já haviam sido presos por crimes como tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma de fogo, estelionato, furto e receptação. O policiamento foi intensificado na região após o assassinato do policial militar Glauber Rosa Santos, baleado na cabeça e morto em serviço após desembarcar de uma viatura.

A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) informou que está acompanhando os desdobramentos das mortes ocorridas no Complexo do Nordeste de Amaralina e também a morte do cabo da Polícia Militar.

“Reafirmamos nosso princípio central, que é a preservação da vida e da dignidade humana, sobretudo de crianças, adolescentes e jovens. Cumprindo sua missão constitucional, a DPE-BA segue atuando no acolhimento das famílias das vítimas e na garantia de acesso à Justiça, reforçando o compromisso com os direitos fundamentais e com a proteção da vida”, informou o órgão em nota.

Tags:

Salvador Nordeste de Amaralina

