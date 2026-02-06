Filho de baiana de acarajé e soldador, baiano passa em Medicina na USP e na Ufba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 19:05
Filho de uma baiana de acarajé e de um soldador, o estudante baiano Davi Rocha, de 19 anos, tem dois grandes motivos para comemorar. Ele foi aprovado no curso de Medicina em duas universidades federais: pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e pela Universidade de São Paulo (USP).
Estudante do Colégio Estadual Professora Nadir Araújo Copque, em Arembepe, em Camaçari, Davi conclui o ensino médio em 2024 e se dedicou aos estudos para alcançar a porta de entrada para o sonho de ser médico.
O caminho até a aprovação não foi fácil, mas o seu perfil disciplinado ajudou. “As dificuldades fazem parte, mas o essencial é manter a postura, continuar lutando e não desistir”, afirmou o estudante.
Os pais, dona Gerusa dos Santos Rocha e seu Ednaldo Alves de Oliveira, estão cheios de orgulho. “Sempre acompanhei a vida escolar dos meus filhos”, contou a baiana de acarajé ao relatar o esforço do jovem.
Seu Ednaldo, criado na zona rural de Mata de São João, com uma infância marcada pelo trabalho na roça e pouco acesso à escola, celebrou a conquista e lembrou que nunca duvidou do potencial dos filhos. “Sempre acreditei que eles poderiam ir além”, acrescentou.
A diretora da escola, Guilhermina Silva Souza, destacou que a aprovação de Davi pode se tornar inspiração para outros alunos. “A trajetória dele mostra que nossos estudantes são capazes”, ressaltou.
Na última quarta-feira (4), o menino retornou à escola para uma visita durante a Jornada Pedagógica. O encontro conectou o debate pedagógico à trajetória concreta de um ex-aluno, transformando a rotina formativa em um momento de reconhecimento, pertencimento, inspiração coletiva e potência da educação pública.