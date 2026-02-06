Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filho de baiana de acarajé e soldador, baiano passa em Medicina na USP e na Ufba

Estudante de escola pública em Arembepe, Davi Rocha virou exemplo entre os ex-colegas

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 19:05

Filho de baiana de acarajé e soldador, baiano passa em Medicina na USP e na Ufba
Davi ao lado da mãe, dona Gerusa, e do pai, seu Ednaldo Crédito: Douglas Amaral/Divulgalção

Filho de uma baiana de acarajé e de um soldador, o estudante baiano Davi Rocha, de 19 anos, tem dois grandes motivos para comemorar. Ele foi aprovado no curso de Medicina em duas universidades federais: pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e pela Universidade de São Paulo (USP).

Estudante do Colégio Estadual Professora Nadir Araújo Copque, em Arembepe, em Camaçari, Davi conclui o ensino médio em 2024 e se dedicou aos estudos para alcançar a porta de entrada para o sonho de ser médico.

Orgulho dos pais: aluno de escola pública, Davi passou em Medicina na USP e na Ufba

Filho de baiana de acarajé e soldador, baiano passa em Medicina na USP e na Ufba por Douglas Amaral/Divulgalção
Filho de baiana de acarajé e soldador, baiano passa em Medicina na USP e na Ufba por Douglas Amaral/Divulgalção
1 de 2
Filho de baiana de acarajé e soldador, baiano passa em Medicina na USP e na Ufba por Douglas Amaral/Divulgalção

O caminho até a aprovação não foi fácil, mas o seu perfil disciplinado ajudou. “As dificuldades fazem parte, mas o essencial é manter a postura, continuar lutando e não desistir”, afirmou o estudante.

Os pais, dona Gerusa dos Santos Rocha e seu Ednaldo Alves de Oliveira, estão cheios de orgulho. “Sempre acompanhei a vida escolar dos meus filhos”, contou a baiana de acarajé ao relatar o esforço do jovem.

Seu Ednaldo, criado na zona rural de Mata de São João, com uma infância marcada pelo trabalho na roça e pouco acesso à escola, celebrou a conquista e lembrou que nunca duvidou do potencial dos filhos. “Sempre acreditei que eles poderiam ir além”, acrescentou.

A diretora da escola, Guilhermina Silva Souza, destacou que a aprovação de Davi pode se tornar inspiração para outros alunos. “A trajetória dele mostra que nossos estudantes são capazes”, ressaltou.

Na última quarta-feira (4), o menino retornou à escola para uma visita durante a Jornada Pedagógica. O encontro conectou o debate pedagógico à trajetória concreta de um ex-aluno, transformando a rotina formativa em um momento de reconhecimento, pertencimento, inspiração coletiva e potência da educação pública.

Leia mais

Imagem - Baiano que conquistou 1° lugar em Medicina na USP não teve dinheiro para pagar cursinho e estudou com materiais doados

Baiano que conquistou 1° lugar em Medicina na USP não teve dinheiro para pagar cursinho e estudou com materiais doados

Imagem - Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'

Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'

Imagem - Diretor de Medicina da Ufba e famosos comemoram aprovação de baiano na USP: 'Orgulho dessa conquista'

Diretor de Medicina da Ufba e famosos comemoram aprovação de baiano na USP: 'Orgulho dessa conquista'

Tags:

Ufba Acarajé Vestibular Estudante Baiana Usp

Mais recentes

Imagem - Corpo de professora morta em sala de aula por aluno é velado em Salvador

Corpo de professora morta em sala de aula por aluno é velado em Salvador
Imagem - 'Desejo pronta recuperação ao senador', diz ACM Neto após Otto Alencar passar por cirurgia cardíaca

'Desejo pronta recuperação ao senador', diz ACM Neto após Otto Alencar passar por cirurgia cardíaca
Imagem - Ex-jogador de futebol é morto a tiros no interior da Bahia

Ex-jogador de futebol é morto a tiros no interior da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens