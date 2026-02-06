A CAMINHO DO SONHO

Filho de baiana de acarajé e soldador, baiano passa em Medicina na USP e na Ufba

Estudante de escola pública em Arembepe, Davi Rocha virou exemplo entre os ex-colegas

Monique Lobo

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 19:05

Davi ao lado da mãe, dona Gerusa, e do pai, seu Ednaldo Crédito: Douglas Amaral/Divulgalção

Filho de uma baiana de acarajé e de um soldador, o estudante baiano Davi Rocha, de 19 anos, tem dois grandes motivos para comemorar. Ele foi aprovado no curso de Medicina em duas universidades federais: pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e pela Universidade de São Paulo (USP).

Estudante do Colégio Estadual Professora Nadir Araújo Copque, em Arembepe, em Camaçari, Davi conclui o ensino médio em 2024 e se dedicou aos estudos para alcançar a porta de entrada para o sonho de ser médico.

Orgulho dos pais: aluno de escola pública, Davi passou em Medicina na USP e na Ufba 1 de 2

O caminho até a aprovação não foi fácil, mas o seu perfil disciplinado ajudou. “As dificuldades fazem parte, mas o essencial é manter a postura, continuar lutando e não desistir”, afirmou o estudante.

Os pais, dona Gerusa dos Santos Rocha e seu Ednaldo Alves de Oliveira, estão cheios de orgulho. “Sempre acompanhei a vida escolar dos meus filhos”, contou a baiana de acarajé ao relatar o esforço do jovem.

Seu Ednaldo, criado na zona rural de Mata de São João, com uma infância marcada pelo trabalho na roça e pouco acesso à escola, celebrou a conquista e lembrou que nunca duvidou do potencial dos filhos. “Sempre acreditei que eles poderiam ir além”, acrescentou.

A diretora da escola, Guilhermina Silva Souza, destacou que a aprovação de Davi pode se tornar inspiração para outros alunos. “A trajetória dele mostra que nossos estudantes são capazes”, ressaltou.