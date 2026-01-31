ORGULHO DO ESTADO

Diretor de Medicina da Ufba e famosos comemoram aprovação de baiano na USP: 'Orgulho dessa conquista'

Wesley de Jesus, estudante de Águas-Claras mobilizou redes sociais ao conquistar vaga mais concorrida do país

Nauan Sacramento

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 19:30

Famosos e personalidades da midia apareceram nos comentarios para parabenizar o jovem Wesley Crédito: Redes Sociais

O diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Antônio Alberto da Silva, parabenizou em suas redes sociais o jovem Wesley de Jesus, morador de Águas Claras e egresso da escola pública, que conquistou o 1º lugar na vaga mais disputada do país: o curso de Medicina na Universidade de São Paulo (USP).

Em seu perfil no Instagram, o acadêmico manifestou o orgulho pelo feito do rapaz: “Como educador, fico feliz em ver essa conquista de um estudante baiano”. A onda de reações positivas incluiu grandes nomes que também apoiaram o aluno. Nos comentários da postagem no perfil do CORREIO, personalidades como a cantora Solange Almeida e o rapper Vandal registraram mensagens de carinho pela conquista do jovem.

Wesley, que é filho de um pedreiro e de uma trabalhadora doméstica, estudou por dois anos, acordando diariamente às 5h para se preparar para o ingresso em uma das maiores faculdades do continente. O jovem, de 22 anos, é o primeiro da família a ingressar no ensino superior e confessou, em entrevista ao CORREIO, o choque com o resultado: “Quando abri a primeira chamada e vi meu nome lá, eu estava sentado; acho que, se não estivesse, teria caído para trás”.