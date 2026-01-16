EDUCAÇÃO

Resultado do Enem 2025 já está disponível; Sisu abre inscrições na próxima semana

Candidatos podem consultar suas notas

Carol Neves

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 07:16

Candidatos que irão fazer a prova nesse primeiro dia de Enem, aguardam a abertura dos portões Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já podem conferir o desempenho individual. As notas foram liberadas nesta sexta-feira (16) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e estão disponíveis na Página do Participante.

O acesso ao boletim é feito exclusivamente pelo sistema gov.br, mediante login com CPF e senha cadastrada pelo candidato. Após entrar na plataforma, basta selecionar a opção de resultado referente à edição de 2025.

Reportagem do CORREIO vira pergunta do Enem 2025 1 de 5

Principal instrumento de acesso ao ensino superior no país, o Enem possibilita a disputa por vagas em instituições públicas e privadas, além de ser utilizado em programas de financiamento estudantil e concessão de bolsas. As notas do exame também são aceitas por diversas universidades no exterior.

Com a divulgação dos resultados, os estudantes já podem se preparar para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que começa na próxima segunda-feira (19) e segue até a sexta-feira (23). O programa do MEC seleciona candidatos para cursos de graduação em universidades públicas de todo o Brasil.

Já os chamados treineiros - estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e realizaram a prova apenas para autoavaliação — terão as notas divulgadas em até 60 dias, conforme previsto pelo Inep.

As provas do Enem 2025, na modalidade regular, foram aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.

Veja como acessar o resultado do Enem 2025

Entre na Página do Participante em enem.inep.gov.br/participante/ e clique em “Página do Participante – entrar com gov.br”;

Informe o CPF, clique em “Continuar” e digite a senha;