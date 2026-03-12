Acesse sua conta
Quem são os ex-namorados de Ivete Sangalo?

Cantora baiana teve diversos relacionamentos, alguns com recaídas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de março de 2026 às 17:25

Cantora teve relacionamentos com várias figuras públicas
Cantora teve relacionamentos com várias figuras públicas Crédito: Reprodução | Extra

Ivete Sangalo que anunciou o término em uma publicação conjunta com Daniel Cady nas redes sociais, após 17 anos juntos, já teve vários relacionamentos com alguns famosos e empresários, como Luciano Huck.

Além do apresentador do Domingão com Huck, Ivete já teve relacionamentos com Davi Moraes, filho do músico de Moraes Moreira, um dos nomes mais importantes do Carnaval da Bahia. Além do empresário milionário Marcus Braga. Confira os amores que passaram pela vida de Veveta:

Ex-namorados de Ivete Sangalo

Depois do relacionamento com Valente, Ivete engatou um namoro com o empresário Marcus Braga, em 2006, que durou apenas até 2007. por Reprodução | Caras
Outro empresário que Ivete Sangalo namorou foi Felipe Simão, em 2008, mas o relacionamento durou apenas poucos meses. Felipe tem um histórico de ter namorado outras famosas como Alinne Moraes, Fernanda Paes Leme e Luana Piovani. por Reprodução | O Globo
O namoro com Marcelo Valente foi um dos mais polêmicos, por causa da diferença de idade. Na época, Ivete tinha 33 anos, e Marcelo, apenas 19. O relacionamento durou apenas dois meses, começando em março de 2005 e terminando em maio do mesmo ano. por Divulgação | Quem
Ivete se aventurou até mesmo em um romance internacional, com o modelo sérvio Andrija Bikic, em 2007. O relacionamento só durou até 2008. por Reprodução | TV Foco
Ivete e Daniel Cady se conheceram por acaso, em 2008, quando o nutricionista descansava enquanto nada em um píer na Baía de Todos os Santos. Os dois oficializaram a relação em 2011, na residência dos dois no Corredor da Vitória, em Salvador. por Reprodução | Instagram
Em 2002, Ivete engatou um namoro com o músico Davi Moraes, e no final do mesmo ano, os dois se casaram. O relacionamento terminou em 2004. por Reprodução | X (Twitter)
O namoro de Ivete e Huck foi bem breve, apenas 6 meses. O término aconteceu na virada de 1999 para 2000. Hoje, Ivete e o apresentador mantêm um bom relacionamento profissional, contando com aparições da cantora no programa dele. por Divulgação
1 de 7
Depois do relacionamento com Valente, Ivete engatou um namoro com o empresário Marcus Braga, em 2006, que durou apenas até 2007. por Reprodução | Caras

