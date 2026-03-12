Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é

O nutricionista e o suposto affair já teriam vivido um romance antes do casamento com Ivete Sangalo

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 12 de março de 2026 às 17:04

Carol Magalhães é a suposta nova namorada de Daniel Cady
Carol Magalhães é a suposta nova namorada de Daniel Cady Crédito: Reprodução/ Instagram

Os rumores de que o nutricionista Daniel Cady, ex-marido da cantora Ivete Sangalo, estaria namorando novamente ganharam força na manhã desta quinta-feira (12). De acordo com o portal LeoDias, a nova namorada de Daniel seria a empresária baiana Carol Magalhães. Os dois já teriam se relacionado por seis anos no passado, antes de o nutricionista conhecer Ivete.

Carol Magalhães é natural de Salvador e mantém um perfil privado nas redes sociais, sendo seguida por Cady e seus familiares. Ela é considerada seu “primeiro grande amor”. Formada em Comunicação Social pela Unifacs, ela também cursou Marketing na UCLA (Universidade da Califórnia em Los Angeles), nos Estados Unidos. Carol acumula experiências na área de comunicação, com passagens pela Wilson Sons e pela Taproot Foundation. Atualmente, a empresária realizou uma transição de carreira para o mercado imobiliário e atua em projetos na Península de Maraú, no sul da Bahia.

Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo

Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
1 de 11
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução

Atualmente, a empresária realizou uma transição de carreira para o mercado imobiliário no setor de turismo de luxo. Ela participa de empreendimentos de condomínios de alto padrão na Bahia, voltados para o segmento de segunda residência e público premium. Carol atua em projetos na Península de Maraú, no sul do estado, região onde sua família possui negócios turísticos e imobiliários. 

De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, o casal está em viagem pela Europa, quatro meses após o anúncio do divórcio do nutricionista. Segundo informações divulgadas, o roteiro teve início no dia 5 de março e a previsão de retorno ao Brasil é para a próxima quinta-feira (19).

Ivete e Daniel anunciaram o fim do casamento em novembro de 2025, após 17 anos de união. Eles são pais de três filhos: Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Helena e Marina, de 7 anos.

Leia mais

Imagem - Ex-BBB Sarah Andrade diz que prefere ser cancelada a ser esquecida

Ex-BBB Sarah Andrade diz que prefere ser cancelada a ser esquecida

Imagem - Juliette anuncia casamento com Kaique Cerveny para este ano

Juliette anuncia casamento com Kaique Cerveny para este ano

Imagem - Pocah esclarece confusão após fãs apontarem nudez em vídeo: 'Me respeita'

Pocah esclarece confusão após fãs apontarem nudez em vídeo: 'Me respeita'

Tags:

Ivete Sangalo Daniel Cady

Mais recentes

Imagem - 5 coisas que você ainda não sabia sobre a separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady

5 coisas que você ainda não sabia sobre a separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady
Imagem - O 'boom' das plantas: como não matar sua Jiboia, Cacto ou Suculenta

O 'boom' das plantas: como não matar sua Jiboia, Cacto ou Suculenta
Imagem - Chaiany é criticada ao dizer que está apaixonada por dois participantes do BBB 26; irmã defende

Chaiany é criticada ao dizer que está apaixonada por dois participantes do BBB 26; irmã defende

MAIS LIDAS

Imagem - Daniel Cady tentou evitar separação e fez proposta para Ivete Sangalo, diz colunista
01

Daniel Cady tentou evitar separação e fez proposta para Ivete Sangalo, diz colunista

Imagem - Justiça autoriza Bradesco a fechar único banco de cidade na Bahia
02

Justiça autoriza Bradesco a fechar único banco de cidade na Bahia

Imagem - Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial
03

Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial

Imagem - ‘Ficção, pura ficção’: diz professor da Ufba após denúncia de assédio de colega
04

‘Ficção, pura ficção’: diz professor da Ufba após denúncia de assédio de colega