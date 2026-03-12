ROMANCE NO AR

Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é

O nutricionista e o suposto affair já teriam vivido um romance antes do casamento com Ivete Sangalo

Publicado em 12 de março de 2026 às 17:04

Carol Magalhães é a suposta nova namorada de Daniel Cady Crédito: Reprodução/ Instagram

Os rumores de que o nutricionista Daniel Cady, ex-marido da cantora Ivete Sangalo, estaria namorando novamente ganharam força na manhã desta quinta-feira (12). De acordo com o portal LeoDias, a nova namorada de Daniel seria a empresária baiana Carol Magalhães. Os dois já teriam se relacionado por seis anos no passado, antes de o nutricionista conhecer Ivete.

Carol Magalhães é natural de Salvador e mantém um perfil privado nas redes sociais, sendo seguida por Cady e seus familiares. Ela é considerada seu “primeiro grande amor”. Formada em Comunicação Social pela Unifacs, ela também cursou Marketing na UCLA (Universidade da Califórnia em Los Angeles), nos Estados Unidos. Carol acumula experiências na área de comunicação, com passagens pela Wilson Sons e pela Taproot Foundation. Atualmente, a empresária realizou uma transição de carreira para o mercado imobiliário e atua em projetos na Península de Maraú, no sul da Bahia.

Atualmente, a empresária realizou uma transição de carreira para o mercado imobiliário no setor de turismo de luxo. Ela participa de empreendimentos de condomínios de alto padrão na Bahia, voltados para o segmento de segunda residência e público premium. Carol atua em projetos na Península de Maraú, no sul do estado, região onde sua família possui negócios turísticos e imobiliários.

De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, o casal está em viagem pela Europa, quatro meses após o anúncio do divórcio do nutricionista. Segundo informações divulgadas, o roteiro teve início no dia 5 de março e a previsão de retorno ao Brasil é para a próxima quinta-feira (19).