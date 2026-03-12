Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é Carol Magalhães, ex de Daniel Cady que reatou namoro após divórcio de Ivete Sangalo

Empresária baiana e nutricionista teriam retomado contato após separação do casamento de 17 anos com Ivete Sangalo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de março de 2026 às 19:56

Carol Magalhães
Carol Magalhães Crédito: Reprodução

A empresária baiana Carol Magalhães se tornou um dos assuntos mais comentados em Salvador. Ex-namorada de Daniel Cady, que se separou de Ivete Sangalo no fim do ano passado, a empresária é apontada como novo romance do nutricionista. Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, os dois estariam viajando juntos pela Europa e retomando uma relação que começou anos antes do casamento dele com a cantora.

Natural de Salvador, Carol tem uma trajetória ligada às áreas de comunicação, marketing e negócios. Ela é formada em Comunicação Social pela Universidade Salvador (Unifacs) e também estudou marketing na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA).

Carol Magalhães e Daniel Cady

Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Daniel Cady e Ivete Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady curtiu Camarote Salvador por Heider Sacramento/CORREIO
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady por Reprodução/Instagram
Daniel Cady impressiona ao exibir shape trincado após desafio esportivo por Reprodução/Instagram
Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
1 de 17
Carol Magalhães por Reprodução

Ao longo da carreira, trabalhou com marketing e relações públicas, com passagens por empresas como a Wilson Sons e pela organização internacional Taproot Foundation, nos Estados Unidos. Atualmente, atua no mercado imobiliário e é sócia de projetos na Península de Maraú, no sul da Bahia, onde participa do desenvolvimento de empreendimentos de alto padrão.

Entre os projetos liderados por ela está a criação de um bairro planejado na região, iniciativa que marcou sua transição da área de comunicação para o setor imobiliário.

Leia mais

Imagem - Chaiany é criticada ao dizer que está apaixonada por dois participantes do BBB 26; irmã defende

Chaiany é criticada ao dizer que está apaixonada por dois participantes do BBB 26; irmã defende

Imagem - Ana Paula Renault 'surta' ao saber de aproximação entre Jonas e Jordana no BBB 26 e ri: 'Auge da festa'

Ana Paula Renault 'surta' ao saber de aproximação entre Jonas e Jordana no BBB 26 e ri: 'Auge da festa'

Imagem - FOTO: ex-ginasta Laís Souza emociona seguidores ao conseguir ficar em pé

FOTO: ex-ginasta Laís Souza emociona seguidores ao conseguir ficar em pé

Carol também tem uma ligação antiga com Daniel Cady. Os dois namoraram por cerca de seis anos antes de o nutricionista iniciar o relacionamento com Ivete Sangalo. O casamento com a cantora durou 17 anos e resultou em três filhos, Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Daniel Cady se irrita após vazamento de romance com empresária antes de Ivete Sangalo saber

5 coisas que você ainda não sabia sobre a separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é

Daniel Cady tentou evitar separação e fez proposta para Ivete Sangalo, diz colunista

Daniel Cady vive novo romance após fim do casamento com Ivete Sangalo; saiba detalhes

Ivete e Daniel anunciaram a separação em novembro de 2025, afirmando que a decisão foi tomada de forma madura e conjunta. Desde então, a vida pessoal do nutricionista passou a ser acompanhada com mais atenção pelo público.

Até o momento, nem Daniel Cady nem Carol Magalhães comentaram publicamente sobre o suposto relacionamento.

Mais recentes

Imagem - Colo de mãe e choro: Daniel Cady ficou devastado após fim do casamento com Ivete, diz amigo próximo

Colo de mãe e choro: Daniel Cady ficou devastado após fim do casamento com Ivete, diz amigo próximo
Imagem - Ivete Sangalo ainda não assinou divórcio de Daniel Cady e processo segue em aberto

Ivete Sangalo ainda não assinou divórcio de Daniel Cady e processo segue em aberto
Imagem - Daniel Cady se irrita após vazamento de romance com empresária antes de Ivete Sangalo saber

Daniel Cady se irrita após vazamento de romance com empresária antes de Ivete Sangalo saber

MAIS LIDAS

Imagem - Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é
01

Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é

Imagem - Bruna Biancardi reage após curtida polêmica de Neymar em foto de musa do OnlyFans
02

Bruna Biancardi reage após curtida polêmica de Neymar em foto de musa do OnlyFans

Imagem - BBB 26 muda regra de programa após estratégia de Jonas; entenda
03

BBB 26 muda regra de programa após estratégia de Jonas; entenda

Imagem - Um novo ciclo começa agora: 4 signos passam a atrair prosperidade e sorte hoje (12 de março)
04

Um novo ciclo começa agora: 4 signos passam a atrair prosperidade e sorte hoje (12 de março)