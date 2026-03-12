EMPRESÁRIA

Quem é Carol Magalhães, ex de Daniel Cady que reatou namoro após divórcio de Ivete Sangalo

Empresária baiana e nutricionista teriam retomado contato após separação do casamento de 17 anos com Ivete Sangalo

Fernanda Varela

Publicado em 12 de março de 2026 às 19:56

Carol Magalhães Crédito: Reprodução

A empresária baiana Carol Magalhães se tornou um dos assuntos mais comentados em Salvador. Ex-namorada de Daniel Cady, que se separou de Ivete Sangalo no fim do ano passado, a empresária é apontada como novo romance do nutricionista. Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, os dois estariam viajando juntos pela Europa e retomando uma relação que começou anos antes do casamento dele com a cantora.

Natural de Salvador, Carol tem uma trajetória ligada às áreas de comunicação, marketing e negócios. Ela é formada em Comunicação Social pela Universidade Salvador (Unifacs) e também estudou marketing na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA).

Ao longo da carreira, trabalhou com marketing e relações públicas, com passagens por empresas como a Wilson Sons e pela organização internacional Taproot Foundation, nos Estados Unidos. Atualmente, atua no mercado imobiliário e é sócia de projetos na Península de Maraú, no sul da Bahia, onde participa do desenvolvimento de empreendimentos de alto padrão.

Entre os projetos liderados por ela está a criação de um bairro planejado na região, iniciativa que marcou sua transição da área de comunicação para o setor imobiliário.

Carol também tem uma ligação antiga com Daniel Cady. Os dois namoraram por cerca de seis anos antes de o nutricionista iniciar o relacionamento com Ivete Sangalo. O casamento com a cantora durou 17 anos e resultou em três filhos, Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7.

Ivete e Daniel anunciaram a separação em novembro de 2025, afirmando que a decisão foi tomada de forma madura e conjunta. Desde então, a vida pessoal do nutricionista passou a ser acompanhada com mais atenção pelo público.