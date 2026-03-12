Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chaiany é criticada ao dizer que está apaixonada por dois participantes do BBB 26; irmã defende

Participante disse estar apaixonada durante conversa na festa e declaração repercutiu fora da casa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de março de 2026 às 17:54

Chaiany
Chaiany Crédito: Reprodução

Uma conversa durante a festa da madrugada desta quinta-feira (12) no BBB 26 acabou repercutindo também fora do reality. A participante Chaiany afirmou estar apaixonada por dois colegas de confinamento, Breno e Samira, e o assunto chegou até a família da sister.

Em entrevista, a advogada Maria Luiza de Andrade Araújo, irmã de Chaiany, comentou a declaração da participante e avaliou que o sentimento pode estar ligado ao contexto do confinamento.

Casa de Chaiany BBB 26

Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução
1 de 9
Casa de Chaiany tem quintal espaçoso e piscina por Reprodução

“Eu vejo tudo isso de um jeito bem tranquilo. A Chaiany é hétero, inclusive ela mesma já comentou lá dentro que uma vez deu uns beijos em uma menina por curiosidade, mas que não gostou muito da experiência. Acho que ali dentro rola muito essa carência de convivência… ficam semanas trancados, sem muitas opções, então o coração vai procurando uma ‘costelinha’ para fazer par”, afirmou.

A fala de Chaiany aconteceu durante um papo com Gabriela na festa. Na conversa, a participante surpreendeu ao dizer que estava apaixonada.

“Amiga, estou apaixonada”, disse. Gabriela então perguntou por quem seria o sentimento. “Pelo Breno e pela Samira”, respondeu a sister.

Leia mais

Imagem - BBB 26 muda regra de programa após estratégia de Jonas; entenda

BBB 26 muda regra de programa após estratégia de Jonas; entenda

Imagem - BBB 26: comentário de Milena sobre filha de Cowboy provoca revolta nas redes

BBB 26: comentário de Milena sobre filha de Cowboy provoca revolta nas redes

Imagem - Documentário sobre Ronaldinho Gaúcho terá depoimentos de Messi e Neymar; veja data de estreia

Documentário sobre Ronaldinho Gaúcho terá depoimentos de Messi e Neymar; veja data de estreia

A colega ainda questionou se o sentimento era realmente amor. “De amor?”, perguntou Gabriela. Chaiany reforçou que falava sério. “De paixão mesmo… Aconteceu”, disse.

Gabriela continuou a conversa tentando entender a situação. “E agora?”, perguntou. Chaiany respondeu que pretende manter a calma dentro do jogo. “Vou ficar de boa”, afirmou. Quando a amiga perguntou se ela estava brincando, a participante voltou a garantir que falava sério.

Mais recentes

Imagem - 5 coisas que você ainda não sabia sobre a separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady

5 coisas que você ainda não sabia sobre a separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady
Imagem - O 'boom' das plantas: como não matar sua Jiboia, Cacto ou Suculenta

O 'boom' das plantas: como não matar sua Jiboia, Cacto ou Suculenta
Imagem - FOTO: ex-ginasta Laís Souza emociona seguidores ao conseguir ficar em pé

FOTO: ex-ginasta Laís Souza emociona seguidores ao conseguir ficar em pé

MAIS LIDAS

Imagem - Daniel Cady tentou evitar separação e fez proposta para Ivete Sangalo, diz colunista
01

Daniel Cady tentou evitar separação e fez proposta para Ivete Sangalo, diz colunista

Imagem - Justiça autoriza Bradesco a fechar único banco de cidade na Bahia
02

Justiça autoriza Bradesco a fechar único banco de cidade na Bahia

Imagem - Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial
03

Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial

Imagem - ‘Ficção, pura ficção’: diz professor da Ufba após denúncia de assédio de colega
04

‘Ficção, pura ficção’: diz professor da Ufba após denúncia de assédio de colega