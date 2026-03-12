Chaiany é criticada ao dizer que está apaixonada por dois participantes do BBB 26; irmã defende

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Uma conversa durante a festa da madrugada desta quinta-feira (12) no BBB 26 acabou repercutindo também fora do reality. A participante Chaiany afirmou estar apaixonada por dois colegas de confinamento, Breno e Samira, e o assunto chegou até a família da sister.
Em entrevista, a advogada Maria Luiza de Andrade Araújo, irmã de Chaiany, comentou a declaração da participante e avaliou que o sentimento pode estar ligado ao contexto do confinamento.
“Eu vejo tudo isso de um jeito bem tranquilo. A Chaiany é hétero, inclusive ela mesma já comentou lá dentro que uma vez deu uns beijos em uma menina por curiosidade, mas que não gostou muito da experiência. Acho que ali dentro rola muito essa carência de convivência… ficam semanas trancados, sem muitas opções, então o coração vai procurando uma ‘costelinha’ para fazer par”, afirmou.
A fala de Chaiany aconteceu durante um papo com Gabriela na festa. Na conversa, a participante surpreendeu ao dizer que estava apaixonada.
“Amiga, estou apaixonada”, disse. Gabriela então perguntou por quem seria o sentimento. “Pelo Breno e pela Samira”, respondeu a sister.
A colega ainda questionou se o sentimento era realmente amor. “De amor?”, perguntou Gabriela. Chaiany reforçou que falava sério. “De paixão mesmo… Aconteceu”, disse.
Gabriela continuou a conversa tentando entender a situação. “E agora?”, perguntou. Chaiany respondeu que pretende manter a calma dentro do jogo. “Vou ficar de boa”, afirmou. Quando a amiga perguntou se ela estava brincando, a participante voltou a garantir que falava sério.