ASTROLOGIA

Um novo ciclo começa agora: 4 signos passam a atrair prosperidade e sorte hoje (12 de março)

Uma mudança de energia favorece decisões firmes, alianças importantes e conquistas que começam a se consolidar agora

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de março de 2026 às 11:00

Signos e abundância Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 12 de março, traz um tipo de sorte diferente do habitual. Em vez de acontecimentos rápidos ou ganhos inesperados, o dia favorece vitórias que nascem da persistência, da disciplina e da capacidade de fazer escolhas estratégicas. É uma energia que recompensa quem está disposto a construir algo com calma e consistência. Para quatro signos, esse momento marca o início de um ciclo em que decisões importantes, parcerias certas e mudanças de postura começam a atrair prosperidade e oportunidades que tendem a se manter ao longo do tempo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: A abundância hoje pode surgir através de alguém próximo. Conversas sinceras e a disposição para reconhecer limites ajudam a abrir caminhos que antes pareciam travados. Em vez de tentar resolver tudo sozinho, permitir ajuda pode acelerar processos importantes. Ao deixar o orgulho de lado e agir com transparência, novas soluções começam a aparecer. O apoio certo no momento certo pode trazer exatamente a oportunidade que você vinha esperando.

Dica cósmica: Aceitar ajuda não diminui sua força, apenas amplia suas possibilidades.

Virgem: Curiosamente, fazer menos pode ser o segredo do dia. Ao perceber que nem tudo precisa de esforço constante, você começa a liberar tempo e energia para o que realmente importa. Ao se afastar de compromissos ou situações que já não fazem sentido, surge uma sensação de leveza e clareza. Esse espaço mental pode ser decisivo para reorganizar prioridades e investir sua atenção em áreas que realmente trazem crescimento e prosperidade.

Dica cósmica: Às vezes, o verdadeiro progresso começa quando você decide soltar o que pesa.

Sagitário: Hoje é um dia em que a confiança pode abrir portas importantes. Você começa a perceber que algumas atitudes, hábitos ou comportamentos podem estar atrasando aquilo que deseja conquistar. Ao identificar o que precisa ser deixado para trás, surge a chance de reorganizar prioridades e traçar um plano mais sólido para o futuro. Mesmo que certas decisões tragam desconforto inicial, a persistência será recompensada. A consistência nas suas escolhas começa a criar as bases para uma fase de maior estabilidade e crescimento.

Dica cósmica: Confiança aliada a disciplina pode transformar metas antigas em conquistas reais.

Peixes: As relações ganham um novo significado hoje. Surge um momento de reflexão sobre quem realmente caminha ao seu lado e quem contribui para o seu crescimento. Parcerias mais profundas e verdadeiras passam a ocupar espaço, enquanto conexões superficiais tendem a perder importância. Conversas importantes e encontros significativos podem abrir portas para oportunidades que envolvem colaboração e apoio mútuo. Quando você percebe que não precisa enfrentar tudo sozinho, novas possibilidades aparecem.

Dica cósmica: Conexões sinceras podem se transformar em pontes para oportunidades inesperadas.