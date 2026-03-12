ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (12 de março): oportunidades, dinheiro e encontros movimentam o dia dos signos

O dia traz boas notícias para alguns signos, enquanto outros precisam agir com calma para aproveitar melhor oportunidades que aparecem

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de março de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O clima do dia de hoje, 12 de março, favorece decisões importantes e avanços em questões pessoais, profissionais e financeiras. Para muitos signos, iniciativas podem trazer resultados positivos, especialmente quando há foco e disposição para agir. As cores e números da sorte ajudam a direcionar a energia para escolhas mais acertadas. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Um acordo financeiro ou resolução de assunto pendente pode trazer alívio e sensação de conquista. O dia também favorece participação ativa em assuntos de família.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Touro: Dinheiro pode chegar por diferentes caminhos hoje, trazendo mais segurança. Projetos no trabalho também ganham força, especialmente em parceria com alguém de confiança.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 6

Gêmeos: Pensamentos positivos ajudam a manter o equilíbrio e impulsionam seu desempenho profissional. Momentos com a família tendem a trazer alegria e renovação.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Câncer: A família tende a oferecer apoio importante hoje. Mesmo assim, será necessário controlar a irritação para evitar conflitos desnecessários.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 4

Leão: Reuniões familiares ou encontros podem trazer boas surpresas. Manter o foco no trabalho ajuda a concluir tarefas importantes.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 7

Virgem: Compromissos ligados à família ou ao trabalho podem exigir mais organização. Ainda assim, o dia tende a ser produtivo e com bons resultados.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 8

Libra: Um período favorável começa a surgir no campo profissional. A energia do dia também favorece encontros e atividades sociais.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 11

Escorpião: Este pode ser um bom momento para definir metas ambiciosas e pensar no próximo passo da carreira. Um movimento financeiro também tende a trazer bons resultados.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 2

Sagitário: Projetos ou planos podem exigir mais investimento do que o esperado, mas você conseguirá administrar a situação com estratégia.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 22

Capricórnio: O dia pede foco e disciplina para evitar problemas no trabalho. Uma viagem ou mudança de rotina pode trazer novos aprendizados.

Cor da sorte: Cinza-claro

Número da sorte: 17

Aquário: Questões financeiras tendem a fluir melhor hoje, trazendo sensação de estabilidade. O momento também favorece mostrar talentos no trabalho.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Peixes: A energia do dia favorece iniciativas e decisões importantes. Planejar algo diferente pode trazer entusiasmo e boas experiências.

Cor da sorte: Magenta