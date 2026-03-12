Cor e número da sorte de hoje (12 de março): oportunidades, dinheiro e encontros movimentam o dia dos signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 12 de março de 2026 às 09:00
O clima do dia de hoje, 12 de março, favorece decisões importantes e avanços em questões pessoais, profissionais e financeiras. Para muitos signos, iniciativas podem trazer resultados positivos, especialmente quando há foco e disposição para agir. As cores e números da sorte ajudam a direcionar a energia para escolhas mais acertadas. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Um acordo financeiro ou resolução de assunto pendente pode trazer alívio e sensação de conquista. O dia também favorece participação ativa em assuntos de família.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 3
Touro: Dinheiro pode chegar por diferentes caminhos hoje, trazendo mais segurança. Projetos no trabalho também ganham força, especialmente em parceria com alguém de confiança.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 6
Gêmeos: Pensamentos positivos ajudam a manter o equilíbrio e impulsionam seu desempenho profissional. Momentos com a família tendem a trazer alegria e renovação.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 5
Câncer: A família tende a oferecer apoio importante hoje. Mesmo assim, será necessário controlar a irritação para evitar conflitos desnecessários.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 4
Leão: Reuniões familiares ou encontros podem trazer boas surpresas. Manter o foco no trabalho ajuda a concluir tarefas importantes.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 7
Virgem: Compromissos ligados à família ou ao trabalho podem exigir mais organização. Ainda assim, o dia tende a ser produtivo e com bons resultados.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 8
Libra: Um período favorável começa a surgir no campo profissional. A energia do dia também favorece encontros e atividades sociais.
Cor da sorte: Azul-claro
Número da sorte: 11
Escorpião: Este pode ser um bom momento para definir metas ambiciosas e pensar no próximo passo da carreira. Um movimento financeiro também tende a trazer bons resultados.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 2
Sagitário: Projetos ou planos podem exigir mais investimento do que o esperado, mas você conseguirá administrar a situação com estratégia.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 22
Capricórnio: O dia pede foco e disciplina para evitar problemas no trabalho. Uma viagem ou mudança de rotina pode trazer novos aprendizados.
Cor da sorte: Cinza-claro
Número da sorte: 17
Aquário: Questões financeiras tendem a fluir melhor hoje, trazendo sensação de estabilidade. O momento também favorece mostrar talentos no trabalho.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 1
Peixes: A energia do dia favorece iniciativas e decisões importantes. Planejar algo diferente pode trazer entusiasmo e boas experiências.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 9