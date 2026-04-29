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De anel de diamante a relógio de luxo: os presentes caros que a neta de Leonardo ganhou dos tios

Maria Sophia, filha de Pedro Leonardo, celebra 15 anos

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 29 de abril de 2026 às 22:17

Maria Sophia é filha de Pedro Leonardo e Thaís Gebelein
Maria Sophia é filha de Pedro Leonardo e Thaís Gebelein Crédito: Reprodução

Neta do cantor Leonardo e filha do apresentador Pedro Leonardo, Maria Sophia está prestes a completar 15 anos. Para celebrar a data, sua mãe, a influenciadora Thaís Gebelein, organizou uma dinâmica inspirada no “Calendário do Advento”. Na brincadeira, a jovem sorteia um número e recebe, durante os 15 dias que antecedem o aniversário, presentes de pessoas especiais em sua vida. Dois nomes chamaram a atenção dos internautas: Zé Felipe e João Guilherme, tios da aniversariante.

Como criadora de conteúdo, Maria Sophia tem compartilhado com seus seguidores cada um dos presentes e sua reação ao abrir os pacotes por meio de charadas. No quinto dia, ela precisou adivinhar a identidade de quem enviou o mimo após ler o recado: “Te enchi de requeijão na fazenda quando era pequena e você ficava louca para ir aos meus shows. Quem sou eu?”.

Zé Felipe logo foi descoberto e presenteou a sobrinha com um anel de diamantes. Na carta, o cantor fez questão de reforçar: “O primeiro a gente nunca esquece. Não aceite menos do que isso, tá?”. Maria Sophia não escondeu a alegria e escreveu na legenda da publicação: “Elevou o nível, viu?”. A joia está estimada em R$ 280 mil.

Zé Felipe

Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Zé Felipe na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
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Zé Felipe por Reprodução/Instagram

Já João Guilherme foi o responsável pelo presente do sétimo dia. Ele enviou um Apple Watch, relógio tecnológico que pode custar entre R$ 3.299 e R$ 10.499, acompanhado de uma carta especial para a sobrinha.

"Você me fez tio com nove anos e achei isso o máximo. Atormentei todo mundo para te conhecer no hospital e te pegar no colo. Lembro quando você levava suas amigas para tirar foto comigo na época da novela, e o tempo passou rápido demais”, escreveu o filho mais novo de Leonardo. Nos comentários da postagem, o ator ainda acrescentou: "Saudades".

Entre os outros itens que Maria Sophia já recebeu estão um perfume da Chanel, um colar da Tiffany & Co, um vale-compras na loja Zara e um frigobar.

João Guilherme

João Guilherme e Maria Alice por Reprodução/Instagram
João Guilherme e Maria Flor por Reprodução/Instagram
Margareth Serrão, Poliana Rocha, João Guilherme, Zé Felipe, Maria Alice, Leonardo, Virginia Fonseca e Maria Flor por Reprodução/Instagram
João Guilherme por Reprodução/Instagram
João Guilherme por Reprodução/Instagram
João Guilherme por Reprodução/Instagram
João Guilherme por Reprodução/Instagram
João Guilherme por Reprodução/Instagram
João Guilherme por Reprodução/Instagram
João Guilherme por Reprodução/Instagram
João Guilherme por Reprodução/Instagram
João Guilherme por Reprodução/Instagram
João Guilherme por Reprodução/Instagram
João Guilherme por Reprodução/Instagram
João Guilherme por Reprodução/Instagram
João Guilherme por Reprodução/Instagram
João Guilherme e Leonardo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e João Guilherme por Reprodução/Instagram
João Guilherme por Reprodução/Instagram
João Guilherme e Zé Felipe por Reprodução/Redes Sociais
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João Guilherme e Maria Alice por Reprodução/Instagram

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Tags:

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