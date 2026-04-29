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Quem é a estelionatária vivida por Giovanna Antonelli em Tremembé? Série traz história real que chocou o país

Atriz interpreta criminosa conhecida por fraudes, golpes e uma trajetória marcada por crimes que renderam décadas de prisão

Heider Sacramento

Publicado em 29 de abril de 2026 às 21:01

Giovanna Antonelli viverá estelionatária que marcou o país na nova fase de Tremembé Crédito: Reprodução

A segunda temporada de Tremembé já começou a movimentar os bastidores do streaming e um nome chamou atenção logo de cara: Giovanna Antonelli. A atriz foi escalada para viver uma das figuras mais controversas do novo elenco, uma criminosa conhecida por acumular golpes e uma longa ficha criminal.

Na trama, ela dará vida a Dominique Scharf, personagem inspirada em uma estelionatária real que ganhou notoriedade nacional pelos crimes cometidos ao longo de décadas.

Dominique Scharf, como será chamada na produção, teve uma trajetória marcada por diferentes tipos de crime. De acordo com informações divulgadas sobre a personagem, ela começou ainda jovem com pequenos furtos e, ao longo dos anos, ampliou a atuação para fraudes financeiras, falsidade ideológica, clonagem de veículos e até envolvimento com tráfico de armas.

Entre os episódios mais conhecidos está o chamado “golpe do amor”, em que seduzia vítimas para depois extorquir dinheiro com ameaças e chantagens.

Criminosos que aparecem na série Tremembé 1 de 11

A criminosa passou mais de três décadas presa e deixou o sistema penitenciário recentemente, após cumprir parte da pena.

Na nova fase de Tremembé, Dominique entra na ala feminina após ser condenada a mais de 50 anos de prisão. A presença da personagem promete mexer com a dinâmica entre as detentas e ampliar o tom da série, que mistura fatos reais e dramatização.

A produção segue acompanhando histórias inspiradas em casos conhecidos do sistema prisional brasileiro, incluindo nomes que já apareceram na primeira temporada.

Após liderar audiência no catálogo do Prime Video no Brasil, a série retorna com novos personagens e conflitos ainda mais pesados. A expectativa é que os próximos episódios aprofundem as relações dentro do presídio e explorem o impacto da vida fora dele.