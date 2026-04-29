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Atriz de ‘Friends’ revela que elenco ainda fatura milhões com royalties da série; saiba valores

Lisa Kudrow detalhou os ganhos anuais com direitos de imagem e relembrou momentos de tensão nos bastidores da produção

K Kamila Macedo

Publicado em 29 de abril de 2026 às 21:35

Após mais de 20 anos, elenco de "Friends" ainda recebe dinheiro pelos episódios Crédito: Divulgação

Lisa Kudrow, eternizada pelos fãs de “Friends” como Phoebe Buffay, revelou que o elenco da série ainda recebe uma pequena fortuna, mesmo após duas décadas do encerramento da produção. Os valores são decorrentes dos royalties de direitos de imagem pelas reexibições dos episódios em canais de televisão e serviços de streaming. Com 10 temporadas, lançadas entre 1994 e 2004, a comédia marcou gerações ao contar a história de seis amigos vivendo em Nova York.

Em entrevista ao The Times, Lisa disse que cada integrante do elenco principal recebe cerca de 20 milhões de dólares anualmente, que equivale a aproximadamente R$ 100 milhões na cotação atual. No entanto, ela explicou que os montantes não são fixos e variam a cada ano, dependendo do volume de royalties gerados.

Friends foi um fenômeno nos anos 90 1 de 6

Além de Kudrow, o grupo de protagonistas que recebe a quantia inclui Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), David Schwimmer (Ross Geller) e Matt LeBlanc (Joey Tribbiani). Já o sexto integrante, Matthew Perry, intérprete de Chandler Bing, faleceu aos 54 anos, em 28 de outubro de 2023, em decorrência dos efeitos agudos da cetamina. Sobre o colega, Lisa já havia declarado que o considerava “simplesmente excepcional”.

Recentemente, a atriz também expôs os bastidores de “Friends”, relatando a alta pressão durante as gravações com plateia e comentários inadequados na sala dos roteiristas.

"Não se esqueça de que gravávamos diante de uma plateia ao vivo de 400 pessoas, e se você errasse uma fala ou não obtivesse a reação perfeita, eles podiam dizer: 'Essa p**** não sabe ler? Ela nem está tentando. Ela f**** minha fala”, expressou a atriz.

Sobre o ambiente com a equipe de escrita, Lisa afirmou ter ouvido conversas a respeito das colegas de elenco Jennifer Aniston e Courteney Cox: "Eles ficavam discutindo fantasias sexuais com as duas. Situações lamentáveis".