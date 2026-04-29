FRUSTRAÇÃO

Aguinaldo Silva se revolta após sessão cancelada de ‘O Diabo Veste Prada’ e desabafa: ‘Danem-se’

Autor relatou frustração em cinema lotado em São Paulo após atraso e cancelamento do filme que virou clássico da cultura pop

Heider Sacramento

Publicado em 29 de abril de 2026 às 23:25

Aguinaldo Silva critica cinema após sessão cancelada de “O Diabo Veste Prada” Crédito: Reprodução

Uma ida ao cinema nesta quarta-feira (29) terminou em irritação para Aguinaldo Silva. O escritor contou nas redes sociais que enfrentou uma sessão cancelada de última hora ao tentar assistir ao filme O Diabo Veste Prada, em um shopping de São Paulo.

Segundo o relato, a sessão marcada para 19h30, em um cinema no bairro de Higienópolis, começou a atrasar sem explicações. Mesmo com a sala cheia, o público aguardou por cerca de 40 minutos até o anúncio de que o filme não seria exibido. “Cinema lotado e nada do filme começar. A plateia na maior calma. Às 20:10 disseram que não haveria porcaria de sessão nenhuma e danem-se”, escreveu.

O que mais incomodou Aguinaldo Silva não foi apenas o cancelamento, mas a postura dos espectadores. Ele descreveu a reação como passiva. “As pessoas, como se fossem cordeirinhos, levantaram e foram embora”, criticou.

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A publicação repercutiu entre os seguidores, com relatos semelhantes sobre falhas em sessões de cinema e críticas ao atendimento ao público.

Lançado em 2006, O Diabo Veste Prada se tornou um dos maiores sucessos da cultura pop ligada ao universo da moda. Estrelado por Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt, o longa ganhou uma continuação e promete lotar salas de cinema pelo mundo.