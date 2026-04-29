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Aguinaldo Silva se revolta após sessão cancelada de ‘O Diabo Veste Prada’ e desabafa: ‘Danem-se’

Autor relatou frustração em cinema lotado em São Paulo após atraso e cancelamento do filme que virou clássico da cultura pop

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de abril de 2026 às 23:25

Aguinaldo Silva critica cinema após sessão cancelada de “O Diabo Veste Prada”
Aguinaldo Silva critica cinema após sessão cancelada de “O Diabo Veste Prada” Crédito: Reprodução

Uma ida ao cinema nesta quarta-feira (29) terminou em irritação para Aguinaldo Silva. O escritor contou nas redes sociais que enfrentou uma sessão cancelada de última hora ao tentar assistir ao filme O Diabo Veste Prada, em um shopping de São Paulo.

Segundo o relato, a sessão marcada para 19h30, em um cinema no bairro de Higienópolis, começou a atrasar sem explicações. Mesmo com a sala cheia, o público aguardou por cerca de 40 minutos até o anúncio de que o filme não seria exibido. “Cinema lotado e nada do filme começar. A plateia na maior calma. Às 20:10 disseram que não haveria porcaria de sessão nenhuma e danem-se”, escreveu.

O que mais incomodou Aguinaldo Silva não foi apenas o cancelamento, mas a postura dos espectadores. Ele descreveu a reação como passiva. “As pessoas, como se fossem cordeirinhos, levantaram e foram embora”, criticou.

O Diabo Veste Prada 2

Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação
Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação
Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação
Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação
Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação
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Sequência de “O Diabo Veste Prada” pode ter música inédita de Madonna por Divulgação

A publicação repercutiu entre os seguidores, com relatos semelhantes sobre falhas em sessões de cinema e críticas ao atendimento ao público.

Lançado em 2006, O Diabo Veste Prada se tornou um dos maiores sucessos da cultura pop ligada ao universo da moda. Estrelado por Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt, o longa ganhou uma continuação e promete lotar salas de cinema pelo mundo.

A atuação de Meryl Streep no primeiro filme rendeu indicação ao Oscar e consolidou a personagem como uma das mais icônicas do cinema contemporâneo.

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