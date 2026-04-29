CINEMA

Filme de A Viagem escala Pedro Novaes, Carolina Dieckmann e Rodrigo Lombardi para protagonistas

Clássico de Ivani Ribeiro vai ganhar versão para o cinema com nova geração no elenco e gravações previstas para maio

Heider Sacramento

Publicado em 29 de abril de 2026 às 22:06

Filme de A Viagem define protagonistas e aposta em nova geração para reviver clássico Crédito: Reprodução

Um dos títulos mais reprisados da televisão brasileira vai ganhar nova vida fora da TV. A Viagem será adaptada para o cinema e já definiu os atores que vão assumir os personagens centrais da história que marcou gerações.

O papel de Alexandre, vilão que atravessa a trama entre vida e morte, ficará com Pedro Novaes. O personagem, que já foi interpretado por Guilherme Fontes na versão mais conhecida da novela, é o eixo da narrativa: um jovem problemático que, após cometer um crime e morrer, passa a perseguir aqueles que considera responsáveis por sua queda.

Na nova adaptação, Carolina Dieckmann assume Diná, irmã de Alexandre e uma das figuras mais emocionais da história. A personagem foi vivida por Christiane Torloni na versão da TV Globo e se tornou um dos papéis mais lembrados da novela.

Já o advogado Otávio Jordão será interpretado por Rodrigo Lombardi. O personagem, que inicialmente recusa defender Alexandre, ganha importância ao longo da trama ao se envolver com Diná.

Criada por Ivani Ribeiro, A Viagem é uma das novelas mais emblemáticas da TV brasileira, com duas versões exibidas, a primeira na TV Tupi, nos anos 1970, e a mais popular na Globo, em 1994.

10 atrizes de A Viagem que se afastaram das novelas 1 de 19

A história mistura drama familiar e espiritualidade ao acompanhar o pós-morte de Alexandre e suas consequências no plano terreno e espiritual. O enredo, marcado por temas como obsessão, perdão e vida após a morte, deve ser adaptado para uma linguagem cinematográfica, mantendo os principais conflitos.

O roteiro do filme está sendo desenvolvido por Jaqueline Vargas, e as gravações estão previstas para começar em maio.

A escolha do elenco sinaliza uma tentativa de equilibrar renovação e memória afetiva, trazendo nomes conhecidos do público atual para personagens que já têm forte identificação com a audiência.