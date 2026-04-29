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Filme de A Viagem escala Pedro Novaes, Carolina Dieckmann e Rodrigo Lombardi para protagonistas

Clássico de Ivani Ribeiro vai ganhar versão para o cinema com nova geração no elenco e gravações previstas para maio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de abril de 2026 às 22:06

Filme de A Viagem define protagonistas e aposta em nova geração para reviver clássico
Filme de A Viagem define protagonistas e aposta em nova geração para reviver clássico Crédito: Reprodução

Um dos títulos mais reprisados da televisão brasileira vai ganhar nova vida fora da TV. A Viagem será adaptada para o cinema e já definiu os atores que vão assumir os personagens centrais da história que marcou gerações.

O papel de Alexandre, vilão que atravessa a trama entre vida e morte, ficará com Pedro Novaes. O personagem, que já foi interpretado por Guilherme Fontes na versão mais conhecida da novela, é o eixo da narrativa: um jovem problemático que, após cometer um crime e morrer, passa a perseguir aqueles que considera responsáveis por sua queda.

Na nova adaptação, Carolina Dieckmann assume Diná, irmã de Alexandre e uma das figuras mais emocionais da história. A personagem foi vivida por Christiane Torloni na versão da TV Globo e se tornou um dos papéis mais lembrados da novela.

Já o advogado Otávio Jordão será interpretado por Rodrigo Lombardi. O personagem, que inicialmente recusa defender Alexandre, ganha importância ao longo da trama ao se envolver com Diná.

Criada por Ivani Ribeiro, A Viagem é uma das novelas mais emblemáticas da TV brasileira, com duas versões exibidas, a primeira na TV Tupi, nos anos 1970, e a mais popular na Globo, em 1994.

10 atrizes de A Viagem que se afastaram das novelas

Intérprete de Andreza, Thaís de Campos começou sua trajetória na Globo em 1981. Depois de papéis de destaque, reduziu o ritmo de trabalhos a partir dos anos 2000. Seu último papel em novelas foi em Boogie Oogie (2014). Hoje, aos 61 anos, mora em Portugal, onde dá aulas de teatro e comanda uma produtora audiovisual por Reprodução
Alexandre e Téo, em A Viagem por Reprodução
Viviane, que viveu Patty, teve em A Viagem sua única experiência em novelas. Hoje com 36 anos, ela atua como coordenadora de marketing e prefere manter uma vida discreta por Reprodução
Alexandre, de A Viagem por Reprodução
A intérprete de Sofia tem 51 anos e se afastou das novelas desde Cobras e Lagartos (2006). Atualmente, Roberta é sócia de uma empresa voltada a treinamentos e desenvolvimento profissional por Reprodução
Cena de A Viagem (1994) por Reprodução/Globo
Estreando em Mulheres de Areia (1993), Cibele viveu Maria em A Viagem. Após participações em produções da Globo e da Record, como Sansão e Dalila (2011) e Rei Davi (2012), ela se afastou após sofrer um acidente nas gravações. Hoje, aos 56 anos, trabalha como terapeuta holística e prioriza a vida em família por Reprodução
Dona Guiomar em "A Viagem" por Reprodução/TV Globo
Aos 90 anos, Myriam Pérsia pode ser vista na reprise como Salomé. Ícone das novelas entre os anos 1960 e 1980, ela está afastada da TV desde Verdades Secretas (2015). Aposentada, vive de forma reservada e longe das redes sociais por Reprodução
A Viagem por Reprodução | TV Globo
Com papéis marcantes em Meu Bem, Meu Mal (1990), Deus nos Acuda (1992) e A Viagem (1994), Mylla Christie se afastou das novelas após As Aventuras de Poliana (2018). Aos 54 anos, se reinventou como corretora de imóveis de luxo e abriu uma imobiliária com o marido, Tutu Sartori, em São Paulo por Reprodução
A Viagem por Reprodução | TV Globo
Na época de A Viagem, Mara Carvalho, a Regina da trama, era casada com Antonio Fagundes. Após participações em diversas produções, ela deixou a TV após o remake de Ti-Ti-Ti (2010) e desde então se dedica aos palcos por Reprodução
A Viagem por Reprodução | TV Globo
Keila Bueno, a Naná, praticamente se despediu da TV após A Viagem. Hoje com 57 anos, atua no teatro como atriz, coreógrafa e diretora de movimento. Ela também mantém um ateliê de artesanato por Reprodução
Cena de 'A Viagem' por Reprodução/Globo
A veterana Laura Cardoso, que deu vida à Guiomar, é um dos grandes nomes da TV brasileira. Aos 97 anos, está longe das novelas desde A Dona do Pedaço (2019). Vivendo em Itu (SP), cercada pela natureza, ela leva uma rotina tranquila. Em 2024, foi homenageada pela Globo em um especial dedicado à sua carreira por Reprodução
Lucinha Lins (Estela) e Fernanda Rodrigues (Bia) em 'A Viagem' por Divulgação
A atriz que interpretou Glória deixou a Globo após JK (2006) e migrou para a Record, onde participou de sucessos como Os Dez Mandamentos (2015). Longe das novelas desde Topíssima (2019), Denise, hoje com 71 anos, dedica-se ao teatro por Reprodução
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Intérprete de Andreza, Thaís de Campos começou sua trajetória na Globo em 1981. Depois de papéis de destaque, reduziu o ritmo de trabalhos a partir dos anos 2000. Seu último papel em novelas foi em Boogie Oogie (2014). Hoje, aos 61 anos, mora em Portugal, onde dá aulas de teatro e comanda uma produtora audiovisual por Reprodução

A história mistura drama familiar e espiritualidade ao acompanhar o pós-morte de Alexandre e suas consequências no plano terreno e espiritual. O enredo, marcado por temas como obsessão, perdão e vida após a morte, deve ser adaptado para uma linguagem cinematográfica, mantendo os principais conflitos.

O roteiro do filme está sendo desenvolvido por Jaqueline Vargas, e as gravações estão previstas para começar em maio.

A escolha do elenco sinaliza uma tentativa de equilibrar renovação e memória afetiva, trazendo nomes conhecidos do público atual para personagens que já têm forte identificação com a audiência.

A nova versão de A Viagem ainda não tem data de estreia definida, mas chega cercada de expectativa por revisitar uma das histórias mais populares da dramaturgia nacional.

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