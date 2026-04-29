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Bell, Ludmilla, Banda Eva e mais: transmissão dos jogos do Brasil terá shows especiais em Salvador e outras capitais

Maior watch party de futebol e música do país terá entrada gratuita durante jogos do Brasil e programação com artistas de peso em cinco cidades

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de abril de 2026 às 17:54

Artistas comandam festa dos jogos do Brasil em Salvador e outras capitais. Crédito: Divulgação

A temporada de jogos do Brasil vai ganhar festa em escala nacional. A Arena Nº1 anunciou sua edição simultânea em cinco capitais brasileiras e confirmou os primeiros artistas que vão comandar os shows do evento, que mistura transmissão das partidas, música ao vivo e experiências para o público.

Entre os nomes já divulgados estão Bell Marques, Ludmilla, Banda Eva, Marcos & Belutti, Mari Fernandez, Matheus Fernandes e Felipe Amorim.

Em Salvador, a Arena Nº1 será montada na Praça Maria Felipa, um dos pontos estratégicos da capital baiana. Além da cidade, o projeto também terá operações em Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre e Recife.

A proposta é transformar os dias de jogo em grandes encontros coletivos, reunindo torcida, shows e ativações em espaços abertos.

Veja o novo uniforme da Seleção Brasileira

Novo uniforme principal da Seleção Brasileira por Divulgação/Nike
Novo uniforme principal da Seleção Brasileira por Divulgação/Nike
Novo uniforme principal da Seleção Brasileira por Divulgação/Nike
Novo uniforme principal da Seleção Brasileira por Divulgação/Nike
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Novo uniforme principal da Seleção Brasileira por Divulgação/Nike

O evento terá dois formatos de acesso. A área principal será gratuita, mediante retirada de ingresso e doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado a instituições locais.

Já o setor Backstage será pago e oferecerá experiência premium, com área exclusiva e serviços diferenciados. Os ingressos devem ser disponibilizados em breve pela plataforma Sympla.

 Ludmilla e Banda Eva estão entre atrações da Arena Nº1 em Salvador e outras capitais Crédito: Divulgação

Liderada pela Brahma e desenvolvida pela Agência California, a Arena Nº1 aposta em uma curadoria musical regionalizada, adaptando atrações conforme o perfil cultural de cada cidade.

Novos artistas ainda devem ser anunciados nas próximas semanas.

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Ludmilla Banda eva

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