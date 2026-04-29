MÚSICA

Grupo baiano Sambaiana ganha destaque no jornal britânico 'The Guardian'

Após show em Cabo Verde, grupo formado por sete mulheres estampa reportagem sobre o futuro da música

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de abril de 2026 às 17:41

Ju Moraes e Sambaiana brilham em reportagem internacional sobre música e IA Crédito: Divulgação

Nesta quarta-feira (29), a Sambaiana, samba feito por mulheres em Salvador, foi destaque em uma reportagem do jornal britânico The Guardian. O coletivo não apenas apareceu no texto, como as fotos da apresentação do grupo em Cabo Verde foram escolhidas para estampar a capa da publicação, que discutiu o avanço da Inteligência Artificial (IA) no mercado fonográfico.

Sambaiana ganha destaque no ‘The Guardian’ após show em Cabo Verde 1 de 4

A entrevista aconteceu durante o Atlantic Music Expo, um dos maiores encontros da música africana, onde as baianas se apresentaram no início de abril. Para as integrantes, estar em Cabo Verde foi como um reencontro com as próprias raízes. “A energia, as pessoas e até a arquitetura são muito semelhantes à Bahia”, contou a vocalista Ju Moraes. Mas o ponto alto da conversa foi a defesa da essência artística. Rayra Mayara, que comanda o cavaquinho, foi categórica ao dizer que, embora a tecnologia ajude, o "calor" de sete mulheres tocando juntas é algo que algoritmo nenhum consegue copiar.

A projeção no The Guardian é o reflexo de uma trajetória que vem ganhando o mundo em ritmo acelerado. Antes de desembarcar em Cabo Verde, a Sambaiana já tinha deixado sua marca em Paris, no luxuoso Théâtre du Châtelet, e em Lisboa. No Brasil, o sucesso já é realidade, o audiovisual Sambaiana Ao Vivo está batendo a marca de dois milhões de visualizações no YouTube, além de passagens marcantes por palcos gigantes como o Rock in Rio.