CLIMÃO EM PREMIAÇÃO

Daniela Mercury se pronuncia após polêmica com Edson Gomes em Salvador; leia na íntegra

Declaração ao vivo gerou climão em premiação; entenda o caso e o que diz a nota da assessoria da artista

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de abril de 2026 às 12:08

Daniela Mercury e Edson Gomes Crédito: Reprodução

Durante a cerimônia realizada na última terça-feira (28), no Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo, em Salvador, Daniela Mercury dirigiu uma fala a Edson Gomes, pedindo que ele fosse 'carinhoso com a esposa' e reforçando que a classe artística não tolera violência contra a mulher.



O cantor, visivelmente indignado, rebateu Daniela no palco, desafiando a colega a provar qualquer ato de agressão. "Eu quero que ela prove quem é que eu espanco", disparou o artista, enquanto Carlinhos Brown tentava, sem sucesso, acalmar os ânimos sugerindo um dueto entre os dois, proposta que foi negada por Edson com um sonoro "cantar uma zorra".

Mansão de Daniela Mercury 1 de 20

Nesta quarta-feira (29), com a repercussão do caso, a assessoria de Daniela Mercury enviou uma nota oficial à imprensa esclarecendo o ocorrido. No texto, a artista lamenta que sua fala tenha sido interpretada de forma diferente da pretendida. Segundo a nota, a menção a Edson teve um 'caráter amplo e simbólico', funcionando como um recado geral a todos os homens brasileiros sobre o respeito e a dignidade nas relações.

"Daniela Mercury lamenta que sua manifestação tenha gerado interpretação diferente da pretendida e pede desculpas a Edson Gomes por qualquer constrangimento causado", diz trecho do comunicado.

A cantora reforçou seu histórico como ativista e defensora das causas femininas e afirmou que pretende conversar pessoalmente com o cantor em um momento mais oportuno.

Leia nota na íntegra:

Historicamente, a artista Daniela Mercury sempre se posicionou em defesa dos direitos das mulheres, como cidadã, artista e ativista. Ao longo de sua trajetória, Daniela construiu uma atuação reconhecida tanto nas artes quanto nas causas sociais, voltada à proteção das populações mais vulneráveis e à promoção dos direitos humanos.

Durante a cerimônia do Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo, realizada nesta terça-feira, Daniela fez um discurso de repúdio às diversas formas de violência sofridas por mulheres, incentivando o engajamento coletivo nessa luta. Ao mencionar Edson Gomes, falando que ele deveria ser carinhoso com a companheira, sua fala tinha caráter amplo e simbólico, dirigida a todos os homens brasileiros, como defesa de relações baseadas no afeto, no respeito e na dignidade à vida de mulheres.