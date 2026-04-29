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Fátima Bernardes e filha anunciam projeto juntas: 'Nunca imaginamos trabalhar lado a lado'

Parceria promete conversas íntimas sobre relacionamentos, perrengues da vida adulta e choques de gerações

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de abril de 2026 às 13:07

Filha de Fátima Bernardes dá novo passo profissional com a mãe Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A apresentadora Fátima Bernardes está prestes a estrear o videocast 'Cá Entre Nós', e a grande novidade é a sua parceira, a filha, Beatriz Bonemer. No ar a partir do dia 7 de maio, o projeto no YouTube terá seis episódios semanais repletos de convidadas especiais e, claro, aquele bate-papo saudável entre mãe e filha.

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes 1 de 22

A parceria surgiu de forma quase acidental. Beatriz, que é formada em Design e trabalha na área, achou que participaria apenas de uma reunião sobre a identidade visual do programa. "Fiquei tipo: 'Hã?'. Mas logo topei", revelou a jovem de 28 anos ao jornal O Globo. Para Fátima, ver a filha trocar as telas do computador pelos microfones tem sido uma experiência gratificante e inesperada, já que nenhum dos trigêmeos seguiu a carreira de Jornalismo dos pais.

Fátima contou que Beatriz já está totalmente envolvida na produção, sugerindo perguntas e pautas. A apresentadora também abriu o coração sobre a relação das duas fora das câmeras, lembrando que o vínculo só se fortaleceu depois que a filha decidiu morar sozinha para viver seus próprios 'perrengues'.

Hoje, elas vivem o melhor dos mundos: Beatriz tem sua autonomia, mas as reuniões com os amigos ainda acontecem na casa da mãe, e até os cachorros entraram em um esquema de guarda compartilhada. "A gente só tem o melhor da relação", celebrou Fátima.