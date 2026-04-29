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Fátima Bernardes e filha anunciam projeto juntas: 'Nunca imaginamos trabalhar lado a lado'

Parceria promete conversas íntimas sobre relacionamentos, perrengues da vida adulta e choques de gerações

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de abril de 2026 às 13:07

Filha de Fátima Bernardes dá novo passo profissional com a mãe Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A apresentadora Fátima Bernardes está prestes a estrear o videocast 'Cá Entre Nós', e a grande novidade é a sua parceira, a filha, Beatriz Bonemer. No ar a partir do dia 7 de maio, o projeto no YouTube terá seis episódios semanais repletos de convidadas especiais e, claro, aquele bate-papo saudável entre mãe e filha.

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias por Reprodução
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Aos 28 anos, filha de Fátima Bernardes dá novo passo profissional com a mãe por Reprodução/Redes Sociais
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Fátima Bernardes e William Bonner com cachorrinho filhote de Bia Bonner por Reprodução / Redes Sociais
Fátima Bernardes e a filha celebram o aniversário do pai por Reprodução/Instagram
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com foto rara, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
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Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias por Reprodução

A parceria surgiu de forma quase acidental. Beatriz, que é formada em Design e trabalha na área, achou que participaria apenas de uma reunião sobre a identidade visual do programa. "Fiquei tipo: 'Hã?'. Mas logo topei", revelou a jovem de 28 anos ao jornal O Globo. Para Fátima, ver a filha trocar as telas do computador pelos microfones tem sido uma experiência gratificante e inesperada, já que nenhum dos trigêmeos seguiu a carreira de Jornalismo dos pais.

Fátima contou que Beatriz já está totalmente envolvida na produção, sugerindo perguntas e pautas. A apresentadora também abriu o coração sobre a relação das duas fora das câmeras, lembrando que o vínculo só se fortaleceu depois que a filha decidiu morar sozinha para viver seus próprios 'perrengues'.

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Hoje, elas vivem o melhor dos mundos: Beatriz tem sua autonomia, mas as reuniões com os amigos ainda acontecem na casa da mãe, e até os cachorros entraram em um esquema de guarda compartilhada. "A gente só tem o melhor da relação", celebrou Fátima.

Enquanto Beatriz consolida sua carreira no Brasil e agora estreia como comunicadora, seus irmãos, Laura e Vinícius, seguem trilhando seus caminhos na França. Laura é psicóloga com mestrado em RH, e Vinícius atua como engenheiro.  

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Tags:

William Bonner Fátima Bernardes Beatriz Bonemer

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