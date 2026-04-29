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Dia Internacional da Dança (29 de abril): 100 mensagens de carinho para enviar para professores e colegas pelo WhatsApp

Textos valorizam quem transforma vidas através da dança e fazem a homenagem ter ainda mais significado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de abril de 2026 às 16:06

Dança Crédito: Divulgação/Smart Fit

Neste Dia Internacional da Dança, celebrado nesta quarta-feira (29), a data vai além dos palcos e coreografias. É também um momento de reconhecer quem está ao nosso lado nessa jornada, professores que inspiram, colegas que motivam e pessoas que transformam a dança em um espaço de leveza, cura e conexão. Para marcar a ocasião, reunimos mensagens especiais para enviar no WhatsApp e demonstrar gratidão a quem faz diferença todos os dias.

Dança é ótima aliada para a saúde 1 de 12

1. Hoje eu queria te agradecer de verdade, porque a dança pode até ser o motivo que nos conecta, mas foi você que transformou muita coisa em mim. Em dias difíceis, foi sua energia que me levantou e me fez seguir.

2. Você não ensina só passos, você muda estados de espírito. Já cheguei desanimada e saí leve, sorrindo, me sentindo viva de novo. Isso é muito maior do que parece.

3. Em um momento em que eu não estava bem, a dança virou refúgio, mas foi você que fez ela virar cura. Obrigada por isso.

4. Minhas manhãs ficaram muito mais felizes depois que você entrou na minha rotina. Tem dias que eu só levanto por saber que vou dançar com você.

5. Você tem um dom que vai muito além da dança. Você acolhe, motiva, levanta e inspira. E já me ajudou mais do que imagina.

6. Às vezes parece só mais uma aula, mas pra mim é um respiro no meio de dias difíceis. É o momento em que tudo melhora um pouco.

7. Você ajudou a reconstruir uma parte de mim que estava fragilizada, e fez isso com leveza e verdade.

8. Dançar com você não é só aprender coreografia, é esquecer problemas e lembrar que a vida pode ser leve.

9. Te agradecer parece pouco perto do que você representa, porque você realmente transforma vidas.

10. Tem dias que tudo está pesado, mas basta aquele momento com você que tudo muda.

11. Você trouxe alegria pra uma fase em que eu só sentia cansaço e desânimo.

12. A dança me levou até você, mas foi você que fez eu permanecer.

13. Você não imagina quantas vezes eu saí melhor do que entrei.

14. Sua aula é mais do que exercício, é terapia e acolhimento.

15. Obrigada por nunca tratar a gente como só mais um.

16. Você mudou muita coisa em mim sem nem perceber.

17. Dançar com você virou um dos momentos mais importantes da minha semana.

18. Você fez eu me sentir capaz em momentos em que eu duvidava de mim.

19. Não é exagero dizer que você mudou minha rotina e meu humor.

20. Obrigada por cada incentivo e cada energia boa.

21. Você faz a gente acreditar que consegue.

22. A dança fica ainda mais bonita com você.

23. Você trouxe leveza pra dias difíceis.

24. Tem gente que ensina, você transforma.

25. Tenho orgulho de fazer parte disso com você.

26. Sua energia muda tudo ao redor.

27. Você é uma das melhores coisas que a dança me trouxe.

28. Obrigada por ser um ponto de equilíbrio na minha vida.

29. Dançar com você é esquecer o mundo por um instante.

30. Você faz muito mais do que imagina.

31. Tem dias que eu vou sem vontade, mas saio renovada por sua causa.

32. Você transforma cansaço em leveza sem nem perceber.

33. Sua presença faz a gente se sentir acolhida de verdade.

34. Você criou um espaço onde a gente pode ser quem é sem medo.

35. Dançar com você é um momento de cura.

36. Você trouxe mais alegria pra minha rotina.

37. Eu encontrei na sua aula um lugar de paz.

38. Obrigada por tornar tudo mais leve.

39. Você é um presente na vida de quem convive com você.

40. Sua dedicação faz toda diferença.

41. Você faz a gente se sentir parte de algo.

42. Cada aula com você é especial.

43. Você transmite muito mais do que técnica.

44. Sua energia contagia e transforma.

45. Você deixa tudo mais leve ao seu redor.

46. Dançar com você é sempre melhor.

47. Você inspira sem precisar forçar.

48. Sua presença faz diferença de verdade.

49. Você muda o dia de muita gente.

50. Obrigada por ser essa pessoa incrível.

51. Você trouxe motivação pra dias difíceis.

52. Sua aula virou meu momento favorito.

53. Você tem um cuidado que é raro.

54. Dançar com você é sempre um alívio.

55. Você faz tudo valer a pena.

56. Sua energia melhora qualquer dia.

57. Você é luz na vida de muita gente.

58. Obrigada por tudo que você representa.

59. Você é essencial na minha rotina.

60. Sua presença muda tudo.

61. Dançar com você é felicidade.

62. Você faz a gente esquecer dos problemas.

63. Obrigada por cada momento.

64. Você transforma dias comuns em especiais.

65. Sua energia é única.

66. Você faz a diferença todos os dias.

67. Dançar com você é leveza.

68. Você inspira de verdade.

69. Obrigada por tanto.

70. Você é muito especial.

71. Sua presença acalma.

72. Você traz alegria.

73. Dançar com você é vida.

74. Você é incrível.

75. Obrigada por existir.

76. Você faz tudo melhor.

77. Sua energia é linda.

78. Dançar com você é sempre bom.

79. Você transforma tudo.

80. Obrigada por cada detalhe.

81. Você é inspiração diária.

82. Sua aula é um respiro.

83. Você faz a diferença.

84. Dançar com você é único.

85. Você é especial demais.

86. Obrigada por tanto cuidado.

87. Você muda vidas.

88. Dançar com você é sentir.

89. Você é necessária.

90. Obrigada por não desistir da gente.

91. Você é luz.

92. Dançar com você é terapia.

93. Você é essencial.

94. Obrigada por tudo sempre.

95. Você transforma tudo ao seu redor.

96. Dançar com você é liberdade.

97. Você é motivo de gratidão.

98. Obrigada por ser quem você é.

99. Você faz a diferença todos os dias.