REALITY SHOW

Quem ganhou a 1ª Prova do Poder do Voto na Casa do Patrão? Thiago leva vantagem decisiva

Participante venceu disputa entre o grupo do Trampo e conquistou poder que pode mudar formação do Tá Na Reta desta quarta-feira (29)

Heider Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 23:32

Thiago vence prova na Casa do Patrão e ganha poder decisivo para o Tá Na Reta Crédito: Divulgação

A primeira Prova do Poder do Voto da Casa do Patrão já movimentou o jogo nesta terça-feira (28). Quem levou a melhor foi Thiago, que superou os rivais do grupo do Trampo e garantiu uma vantagem importante para a primeira berlinda.

A dinâmica exigia mira e estratégia. Os participantes precisavam lançar bolas em um tabuleiro com casas numeradas. Vencia quem somasse a maior pontuação ao fim da disputa. Thiago conseguiu o melhor desempenho e saiu vencedor da disputa.

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

Com a vitória, Thiago conquistou o direito de mandar um participante diretamente para o Tá Na Reta, zona de risco do reality que antecede a eliminação.

Hassum explica como será a prova de hoje! #PoderDoVoto pic.twitter.com/o8RCBNHefS — casadopatrao (@casadopatrao) April 29, 2026

A decisão deve mexer nas alianças dentro da casa, já que a formação acontece nesta quarta-feira (29), um dia antes da primeira eliminação da temporada.

Casa do Patrão 1 de 17

O Tá Na Reta funciona como a berlinda da Casa do Patrão. É para lá que vão os jogadores ameaçados de deixar o programa.

Na dinâmica desta semana, um nome será enviado diretamente pelo poder conquistado por Thiago, enquanto outros participantes também podem cair na zona de risco conforme as indicações da casa e do patrão.