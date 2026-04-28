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Quem ganhou a 1ª Prova do Poder do Voto na Casa do Patrão? Thiago leva vantagem decisiva

Participante venceu disputa entre o grupo do Trampo e conquistou poder que pode mudar formação do Tá Na Reta desta quarta-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 23:32

Thiago vence prova na Casa do Patrão e ganha poder decisivo para o Tá Na Reta Crédito: Divulgação

A primeira Prova do Poder do Voto da Casa do Patrão já movimentou o jogo nesta terça-feira (28). Quem levou a melhor foi Thiago, que superou os rivais do grupo do Trampo e garantiu uma vantagem importante para a primeira berlinda.

A dinâmica exigia mira e estratégia. Os participantes precisavam lançar bolas em um tabuleiro com casas numeradas. Vencia quem somasse a maior pontuação ao fim da disputa. Thiago conseguiu o melhor desempenho e saiu vencedor da disputa.

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
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Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

Com a vitória, Thiago conquistou o direito de mandar um participante diretamente para o Tá Na Reta, zona de risco do reality que antecede a eliminação.

A decisão deve mexer nas alianças dentro da casa, já que a formação acontece nesta quarta-feira (29), um dia antes da primeira eliminação da temporada.

Casa do Patrão

Leandro Hassum é o apresentador do novo programa 'Casa do Patrão' por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
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Casa do Patrão por Divulgação
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Casa do Patrão por Divulgação
Boninho, Leandro Hassum e equipe em coletiva de imprensa do novo reality 'Casa do Patrão' por Divulgação
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Leandro Hassum é o apresentador do novo programa 'Casa do Patrão' por Divulgação

O Tá Na Reta funciona como a berlinda da Casa do Patrão. É para lá que vão os jogadores ameaçados de deixar o programa.

Na dinâmica desta semana, um nome será enviado diretamente pelo poder conquistado por Thiago, enquanto outros participantes também podem cair na zona de risco conforme as indicações da casa e do patrão.

Depois da formação, o público vota e define quem será o primeiro eliminado da temporada.

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