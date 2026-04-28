Quem ganhou a 1ª Prova do Poder do Voto na Casa do Patrão? Thiago leva vantagem decisiva

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Heider Sacramento
Publicado em 28 de abril de 2026 às 23:32
A primeira Prova do Poder do Voto da Casa do Patrão já movimentou o jogo nesta terça-feira (28). Quem levou a melhor foi Thiago, que superou os rivais do grupo do Trampo e garantiu uma vantagem importante para a primeira berlinda.
A dinâmica exigia mira e estratégia. Os participantes precisavam lançar bolas em um tabuleiro com casas numeradas. Vencia quem somasse a maior pontuação ao fim da disputa. Thiago conseguiu o melhor desempenho e saiu vencedor da disputa.
Participantes da Casa do Patrão
Com a vitória, Thiago conquistou o direito de mandar um participante diretamente para o Tá Na Reta, zona de risco do reality que antecede a eliminação.
A decisão deve mexer nas alianças dentro da casa, já que a formação acontece nesta quarta-feira (29), um dia antes da primeira eliminação da temporada.
Casa do Patrão
O Tá Na Reta funciona como a berlinda da Casa do Patrão. É para lá que vão os jogadores ameaçados de deixar o programa.
Na dinâmica desta semana, um nome será enviado diretamente pelo poder conquistado por Thiago, enquanto outros participantes também podem cair na zona de risco conforme as indicações da casa e do patrão.
Depois da formação, o público vota e define quem será o primeiro eliminado da temporada.