APRESENTADOR

Davi Brito estreia em novo reality e web reage à desenvoltura ao vivo

Campeão do BBB 24 assumiu comando do Impulsiona House 2.0 no YouTube e surpreendeu internautas com espontaneidade diante das câmeras

Heider Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 21:15

Davi Brito inicia nova fase na carreira e estreia no comando de reality Crédito: Reprodução

Depois de vencer o Big Brother Brasil 24, Davi Brito voltou ao universo dos realities em uma função diferente. Nesta terça-feira (28), o baiano estreou como apresentador do programa Impulsiona House 2.0 e chamou atenção pela desenvoltura logo no primeiro episódio.

O novo formato reúne influenciadores confinados em uma casa e aposta em uma dinâmica semelhante à de atrações como Big Brother Brasil e A Fazenda. No elenco estão nomes como Lumena Aleluia, Laura Keller, Eddy Jr. e Arthur Urach. A apresentação também conta com Gui Santana.

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Na estreia, Davi comandou uma prova em que os participantes precisavam permanecer imóveis em uma brincadeira de estátua. Ao anunciar o resultado da disputa, ele mostrou segurança no palco e naturalidade diante das câmeras, algo que repercutiu entre fãs nas redes sociais.