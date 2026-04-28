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Davi Brito estreia em novo reality e web reage à desenvoltura ao vivo

Campeão do BBB 24 assumiu comando do Impulsiona House 2.0 no YouTube e surpreendeu internautas com espontaneidade diante das câmeras

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 21:15

Davi Brito inicia nova fase na carreira e estreia no comando de reality Crédito: Reprodução

Depois de vencer o Big Brother Brasil 24, Davi Brito voltou ao universo dos realities em uma função diferente. Nesta terça-feira (28), o baiano estreou como apresentador do programa Impulsiona House 2.0 e chamou atenção pela desenvoltura logo no primeiro episódio.

O novo formato reúne influenciadores confinados em uma casa e aposta em uma dinâmica semelhante à de atrações como Big Brother Brasil e A Fazenda. No elenco estão nomes como Lumena Aleluia, Laura Keller, Eddy Jr. e Arthur Urach. A apresentação também conta com Gui Santana.

Davi Brito

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Davi Brito foi ao Chile na primavera e, agora, vai voltar para conhecer a neve por Reprodução
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Davi Brito por Reprodução / Redes Sociais
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Davi Brito por Reprodução
Davi Brito por Reprodução
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Davi Brito por Reprodução
Davi Brito por Reprodução
Davi Brito por Reprodução
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Davi Brito coloca mansão de R$ 1,5 milhão à venda após vitória no BBB por Reprodução/Redes Sociais
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Davi Brito desabafa sobre afastamento dos ex-BBBs e ataques na web por Reprodução/YouTube

Na estreia, Davi comandou uma prova em que os participantes precisavam permanecer imóveis em uma brincadeira de estátua. Ao anunciar o resultado da disputa, ele mostrou segurança no palco e naturalidade diante das câmeras, algo que repercutiu entre fãs nas redes sociais.

Quem levou a pior foi Laura Keller, derrotada no desafio e enviada diretamente para a chamada Zona de Fogo, equivalente ao paredão do reality.

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