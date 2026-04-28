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Bella Campos expõe treta em Vale Tudo, relata climão com Cauã Reymond e diz que se sentiu oprimida

Atriz falou sobre ambiente nos bastidores, citou misoginia e revelou situações que a deixaram travada no início da novela

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 18:30

Bella Campos relatou bastidores tensos de Vale Tudo
Bella Campos relatou bastidores tensos de Vale Tudo Crédito: Manoella Mello/Globo/Divulgação

Bella Campos falou pela primeira vez de forma mais direta sobre os rumores de tensão nos bastidores de Vale Tudo e relatou que viveu momentos difíceis durante as gravações. Em entrevista ao podcast Conversa Vai, Conversa Vem, do jornal O Globo, a artista afirmou que se sentiu “oprimida” e descreveu um ambiente que a afetou emocionalmente no começo da trama.

Sem citar nominalmente Cauã Reymond, apontado desde o ano passado como pivô de desentendimentos nos bastidores, Bella afirmou que o maior desafio da novela não esteve em cena. Segundo ela, o problema foi conviver com situações internas que classificou como misoginia.

“Essa sensação de abafamento, no começo, era o que me deixava um pouco travada”, declarou. A atriz disse ainda que o público não imagina o quanto questões de bastidor podem impactar o resultado final de um trabalho.

Bella Campos

Bella Campos por Reprodução
Bella Campos por Reprodução
Bella Campos por Reprodução
Bella Campos por Reprodução
Bella Campos por Reprodução
Bella Campos por Reprodução
Bella Campos por Reprodução
Bella Campos por Reprodução
Bella Campos por Reprodução
Bella Campos optou por não falar com equipe por Reprodução
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Bella Campos por Reprodução

Bella também revelou que, durante o período em que os boatos começaram a circular, chegou a dar entrevistas afirmando que estava tudo bem, mas que o cenário só mudou depois que o assunto ganhou repercussão.

Entre os episódios citados, ela relatou situações que considerou inadequadas no ambiente profissional. “Não pode ser risível um homem levantar um braço no meio de uma gravação e dizer: ‘Cheira aqui, vê se eu estou fedendo’. Isso não pode ser tratado como algo cômico, porque não é”, afirmou.

A atriz contou ainda que ouviu comentários desconfortáveis e que, após o caso vir à tona, recebeu mensagens de colegas relatando experiências parecidas. Segundo Bella, isso a fez entender que a questão ia além de um problema pessoal. “Eu entendi que não era só sobre mim. Isso me deu uma certa força para continuar fazendo o que eu estava fazendo”, disse.

Bella também demonstrou frustração com a condução interna do caso e afirmou que chegou a pedir reuniões. Segundo ela, a resposta institucional não foi a esperada.

Até o momento, Cauã Reymond e TV Globo não haviam se pronunciado sobre as declarações.

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