Bella Campos expõe treta em Vale Tudo, relata climão com Cauã Reymond e diz que se sentiu oprimida

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Heider Sacramento
Publicado em 28 de abril de 2026 às 18:30
Bella Campos falou pela primeira vez de forma mais direta sobre os rumores de tensão nos bastidores de Vale Tudo e relatou que viveu momentos difíceis durante as gravações. Em entrevista ao podcast Conversa Vai, Conversa Vem, do jornal O Globo, a artista afirmou que se sentiu “oprimida” e descreveu um ambiente que a afetou emocionalmente no começo da trama.
Sem citar nominalmente Cauã Reymond, apontado desde o ano passado como pivô de desentendimentos nos bastidores, Bella afirmou que o maior desafio da novela não esteve em cena. Segundo ela, o problema foi conviver com situações internas que classificou como misoginia.
“Essa sensação de abafamento, no começo, era o que me deixava um pouco travada”, declarou. A atriz disse ainda que o público não imagina o quanto questões de bastidor podem impactar o resultado final de um trabalho.
Bella Campos
Bella também revelou que, durante o período em que os boatos começaram a circular, chegou a dar entrevistas afirmando que estava tudo bem, mas que o cenário só mudou depois que o assunto ganhou repercussão.
Entre os episódios citados, ela relatou situações que considerou inadequadas no ambiente profissional. “Não pode ser risível um homem levantar um braço no meio de uma gravação e dizer: ‘Cheira aqui, vê se eu estou fedendo’. Isso não pode ser tratado como algo cômico, porque não é”, afirmou.
A atriz contou ainda que ouviu comentários desconfortáveis e que, após o caso vir à tona, recebeu mensagens de colegas relatando experiências parecidas. Segundo Bella, isso a fez entender que a questão ia além de um problema pessoal. “Eu entendi que não era só sobre mim. Isso me deu uma certa força para continuar fazendo o que eu estava fazendo”, disse.
Bella também demonstrou frustração com a condução interna do caso e afirmou que chegou a pedir reuniões. Segundo ela, a resposta institucional não foi a esperada.
Até o momento, Cauã Reymond e TV Globo não haviam se pronunciado sobre as declarações.