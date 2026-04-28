NOVELA DAS 9

Mão humana enterrada, segredo de paternidade e fuga milionária agitam Três Graças hoje (28 de abril)

Raul encara revelação chocante, Arminda entra em crise e descoberta macabra movimenta a trama

Heider Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 09:00

Descoberta macabra e segredo de família prometem virar a novela de cabeça para baixo Crédito: Reprodução

O próximo capítulo de Três Graças promete uma sequência de reviravoltas que mexem com todos os núcleos da trama. Entre descoberta assustadora, plano de fuga e revelação familiar, os personagens vivem momentos decisivos.

Raul e Joélly passam a desconfiar de Lena, que se sente pressionada diante das acusações e deixa o local abalada. O clima de tensão aumenta e a personagem percebe que está cada vez mais cercada.

Enquanto isso, Joaquim tenta acalmar Arminda e revela que encontrou o dinheiro escondido no compartimento da escultura. Disposto a mudar de vida, ele propõe que os dois fujam juntos, longe de todos os problemas.

Elenco de "Três Graças" 1 de 37

No núcleo policial, Jairo informa que Kasper responderá ao processo em liberdade, enquanto Bagdá é levado ao sistema prisional. Mesmo em lados diferentes, os dois decidem denunciar Lucélia.

Joaquim ainda precisa despistar Misael e inventa uma versão para esconder que pegou o dinheiro da escultura.

Já Josefa e Gisleyne vivem uma cena de puro choque ao encontrarem uma mão humana enterrada no jardim da casa. O susto deixa as duas desacordadas e abre novo mistério na novela.

Em outra frente, Paulinho e Juquinha pressionam Helga para descobrir toda a verdade sobre a morte de Célio.