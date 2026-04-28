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Mão humana enterrada, segredo de paternidade e fuga milionária agitam Três Graças hoje (28 de abril)

Raul encara revelação chocante, Arminda entra em crise e descoberta macabra movimenta a trama

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 09:00

Descoberta macabra e segredo de família prometem virar a novela de cabeça para baixo Crédito: Reprodução

O próximo capítulo de Três Graças promete uma sequência de reviravoltas que mexem com todos os núcleos da trama. Entre descoberta assustadora, plano de fuga e revelação familiar, os personagens vivem momentos decisivos.

Raul e Joélly passam a desconfiar de Lena, que se sente pressionada diante das acusações e deixa o local abalada. O clima de tensão aumenta e a personagem percebe que está cada vez mais cercada.

Enquanto isso, Joaquim tenta acalmar Arminda e revela que encontrou o dinheiro escondido no compartimento da escultura. Disposto a mudar de vida, ele propõe que os dois fujam juntos, longe de todos os problemas.

Elenco de "Três Graças"

Paulinho por auto-upload
Arminda por auto-upload
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Viviane é presa em flagrante e confronto familiar marca capítulo de Três Graças por Reprodução/Globoplay
Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena (Alanis Guillen) ganham spin-off de 'Três Graças' com a novela vertical 'Loquinha' por Reprodução/Beatriz Damy
Lucélia, personagem de Daphne Bozaski em 'Três Graças', também estará em 'Loquinha' por Reprodução/TV Globo
Samira confirma que Raul é filho de Ferette e vira a trama de Três Graças por Divulgação/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Fábio Rocha/Rede Globo
Ferette morre nos capítulos finais de Três Graças e deixa todos os personagens sob suspeita por Reprodução/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Cirurgia forçada, ameaça em vídeo e alerta sobre Arminda agitam Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Após a morte de Célio, Três Graças entra em clima de tensão por Divulgação/TV Globo
Consuelo reaparece no ferro velho para ajudar Misael em ' por Reprodução | Globo
Misael planeja matar Ferette em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Arminda vai atrás de Raul na Chacrinha em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Ferette passa mal durante jantar em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Em 'Três Graças', Gerluce descobre quem é o pai de seu neto por Reprodução | TV Globo
Ferette ouvirá conversa da esposa escondido em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Arminda fica completamente alucinada nos próximos capítulos de 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Zenilda tem conversa franca com Lorena em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Jorginho passa mal em ‘Três Graças’ por Reprodução | Globo
Consuelo e Misael em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
'Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional por Reprodução | TV Globo
Arminda confronta Gerluce em Três Graças' por Reprodução | Globo
Josefa conta planos de Arminda e Ferette para Gerluce em ‘Três Graças’ por Reprodução | TV Globo
Rogério prepara retorno trinunfal em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Ferette e Arminda encaram Rogério em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Zenilda descobre segredo e vira alvo de Arminda em Três Graças por Reprodução
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Paulinho por auto-upload

No núcleo policial, Jairo informa que Kasper responderá ao processo em liberdade, enquanto Bagdá é levado ao sistema prisional. Mesmo em lados diferentes, os dois decidem denunciar Lucélia.

Joaquim ainda precisa despistar Misael e inventa uma versão para esconder que pegou o dinheiro da escultura.

Já Josefa e Gisleyne vivem uma cena de puro choque ao encontrarem uma mão humana enterrada no jardim da casa. O susto deixa as duas desacordadas e abre novo mistério na novela.

Em outra frente, Paulinho e Juquinha pressionam Helga para descobrir toda a verdade sobre a morte de Célio.

Fechando o capítulo, Arminda recebe uma revelação devastadora ao descobrir que Ferette é o verdadeiro pai de Raul.

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