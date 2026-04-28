Mão humana enterrada, segredo de paternidade e fuga milionária agitam Três Graças hoje (28 de abril)

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Heider Sacramento
Publicado em 28 de abril de 2026 às 09:00
O próximo capítulo de Três Graças promete uma sequência de reviravoltas que mexem com todos os núcleos da trama. Entre descoberta assustadora, plano de fuga e revelação familiar, os personagens vivem momentos decisivos.
Raul e Joélly passam a desconfiar de Lena, que se sente pressionada diante das acusações e deixa o local abalada. O clima de tensão aumenta e a personagem percebe que está cada vez mais cercada.
Enquanto isso, Joaquim tenta acalmar Arminda e revela que encontrou o dinheiro escondido no compartimento da escultura. Disposto a mudar de vida, ele propõe que os dois fujam juntos, longe de todos os problemas.
Elenco de "Três Graças"
No núcleo policial, Jairo informa que Kasper responderá ao processo em liberdade, enquanto Bagdá é levado ao sistema prisional. Mesmo em lados diferentes, os dois decidem denunciar Lucélia.
Joaquim ainda precisa despistar Misael e inventa uma versão para esconder que pegou o dinheiro da escultura.
Já Josefa e Gisleyne vivem uma cena de puro choque ao encontrarem uma mão humana enterrada no jardim da casa. O susto deixa as duas desacordadas e abre novo mistério na novela.
Em outra frente, Paulinho e Juquinha pressionam Helga para descobrir toda a verdade sobre a morte de Célio.
Fechando o capítulo, Arminda recebe uma revelação devastadora ao descobrir que Ferette é o verdadeiro pai de Raul.