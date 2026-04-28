Ed Sheeran virá ao Brasil para show único ainda em 2026; veja os detalhes

Giuliana Mancini
Publicado em 28 de abril de 2026 às 10:34
Ed Sheeran colocou o Brasil entre os destinos que receberão a turnê 'Loop' ainda neste ano. O cantor fará um show único no país em 2026, e a apresentação está marcada para o dia 5 de dezembro, um sábado, no Allianz Parque, em São Paulo. As informações foram divulgadas na coluna de Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo.
Esse será o retorno de Sheeran após sua participação no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, em 2024. A vinda do artista britânico é uma parceria entre o banco Santander e a produtora Move Concerts.
Ainda de acordo com a colunista, clientes do banco terão acesso antecipado aos ingressos. A pré-venda para a categoria Alta Renda, que incluem o segmento Private e Select, começa no dia 4 de maio. Já os demais clientes poderão comprar os acessos a partir do dia 5 de maio. A venda para o público geral abre no dia 6 de maio, pelo site da Eventim.
A 'Loop Tour' divulga o álbum 'Play', lançado em 2025, e sucede a 'Mathematics Tour', que percorreu o mundo até 2024. No repertório do show no Brasil, Ed deve fazer um mix de canções do novo disco, como 'Azizam' e 'Sapphire', além de outros hits da carreira, como 'Perfect' e 'Shape of You'.