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Clara Buarque e ex-genro de Regina Casé voltam a aparecer juntos e aumentam rumores de romance; detalhes

Atriz e João Pedro Januário marcaram presença em festa, inclusive ao lado do pai da atriz, Carlinhos Brown

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de abril de 2026 às 11:19

João Pedro Januário e Clara Buarque
João Pedro Januário e Clara Buarque Crédito: Reprodução/Instagram

Os rumores de um possível romance entre Clara Buarque e João Pedro Januário ganharam ainda mais força nos últimos dias. Os dois voltaram a aparecer juntos no último fim de semana, durante a festa de 5 anos da filha caçula de Fábio Assunção com Ana Verena.

Apesar da discrição nas redes sociais, Clara compartilhou registros do encontro, incluindo um momento em que aparece sentada ao lado do pai, Carlinhos Brown, e de João Pedro, indicando a proximidade do fotógrafo com a família. Nenhum dos dois, no entanto, publicou conteúdos diretamente sobre a ocasião.

João Pedro Januário e Clara Buarque

Clara Buarque com João Pedro, o pai, Carlinhos Brown, e amigos por Reprodução/Instagram
Clara Buarque posta foto de João Pedro Januário com sua irmã e prima em Salvador por Reprodução/Instagram
Clara Buarque posta foto de João Pedro Januário com a música "Oceano" de Djavan, ao fundo por Reprodução/Instagram
João Pedro Januário e Clara Buarque em Angra dos Reis por Reprodução/Instagram
Clara Buarque e João Pedro Januário (à esquerda) em passeio de barco no Rio por Reprodução/Instagram
João Pedro Januário e Clara Buarque na virada do ano em Angra com outros convidados por Reprodução/Instagram
Clara Buarque por Reprodução/Instagram
João Pedro Januário e Clara Buarque por Reprodução/Instagram
João Pedro Januário por Reprodução/Instagram
João Pedro Januário por Reprodução/Instagram
João Pedro Januário por Reprodução/Instagram
João Pedro Januário por Reprodução/Instagram
Clara Buarque por Reprodução/Instagram
João Pedro Januário e Clara Buarque por Reprodução/Instagram
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Clara Buarque com João Pedro, o pai, Carlinhos Brown, e amigos por Reprodução/Instagram

Segundo o site Extra, a aproximação entre Clara e João Pedro, que é ex-genro de Regina Casé, vem sendo observada desde o início do ano. Os dois passaram o réveillon na mesma casa, em Angra dos Reis, propriedade do empresário Zé Maurício Machline. Na ocasião, o fotógrafo, já separado de Benedita Casé, estava acompanhado do filho, Brás, de 8 anos, enquanto a atriz estava hospedada com amigas.

Desde então, os encontros se tornaram frequentes. Em fevereiro, eles viajaram juntos para Salvador, onde participaram das celebrações do Dia de Iemanjá. Durante a viagem, a atriz e cantora, que também é neta de Chico Buarque, chegou a postar uma foto dele, acompanhada a irmã Cecília e da prima Irene.

Na ocasião, os dois chegaram a aparecer juntinhos em uma foto na piscina de uma mansão, o que deu início às especulações sobre o relacionamento.

Já em março, um novo indício chamou atenção. Durante um passeio de barco pela Baía de Guanabara, Clara compartilhou uma imagem ao lado de João Pedro ao som de uma música romântica de Djavan, com o trecho: "Vem me fazer feliz porque eu te amo, você deságua em mim, e eu, oceano… ".

Amigos desde a época da escola, João Pedro Januário e Benedita Casé ficaram 16 anos juntos. O relacionamento chegou ao fim em 2025, mas só se tornou público no início deste ano. Ele tem 35 anos, nove a mais que Clara.

Benedita Casé e João Pedro Januário anunciam fim de casamento

Benedita Casé e João Pedro Januário: fim de casamento por Reprodução/Redes Sociais
João Pedro Januário e Benedita Casé são pais de Brás por Reprodução/Redes Sociais
Regina Casé com João Pedro Januário, seu ex-genro por Reprodução/Redes Sociais
Benedita Casé e sua mãe, Regina Casé por Reprodução/Redes Sociais
Benedita Casé e João Pedro Januário: fim de casamento por Reprodução/Redes Sociais
Benedita Casé e João Pedro Januário: fim de casamento por Reprodução/Redes Sociais
João Pedro Januário e Benedita Casé são pais de Brás por Reprodução/Redes Sociais
Benedita Casé e João Pedro Januário: fim de casamento por Reprodução/Redes Sociais
Regina Casé com João Pedro Januário, seu ex-genro por Reprodução/Redes Sociais
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Benedita Casé e João Pedro Januário: fim de casamento por Reprodução/Redes Sociais

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Tags:

Regina Casé Clara Buarque João Pedro Januário

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