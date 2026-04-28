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Mãe de Isabel Veloso acusa viúvo em mensagens vazadas e dispara: 'Crie vergonha na cara'

Conversas atribuídas a Miriam Kiekow expõem críticas a Lucas Borbas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de abril de 2026 às 07:14

Isabel Veloso com a mãe, Miriam Kiekow, e o marido, Lucas Borbas
Isabel Veloso com a mãe, Miriam Kiekow, e o marido, Lucas Borbas Crédito: Reprodução

A repercussão em torno da morte de Isabel Veloso, aos 19 anos, ganhou novos desdobramentos após o vazamento de mensagens atribuídas à mãe da influenciadora, Miriam Kiekow. O conteúdo trouxe à tona críticas diretas ao viúvo, Lucas Borbas, e expôs um clima de tensão familiar que rapidamente tomou conta das redes sociais.

Nos trechos que circulam, Miriam questiona a postura de Lucas durante o período de internação da filha. "Eu sou a mãe que ficou com ela 37 dias [no hospital] enquanto você ia às vezes visitar ela. Você foi pra Curitiba e ficou 2 dias limpando o apartamento e não foi visitar ela", escreveu.

Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas após revelar novo romance

Pouco mais de três meses após a despedida da influenciadora Isabel Veloso, que comoveu o Brasil com sua luta contra o câncer, seu marido, Lucas Borbas, tornou-se alvo de críticas após revelar em suas redes sociais que estaria vivendo um novo amor por Reprodução/Redes Sociais
Em um desabafo nos seus stories do Instagram, embalado por uma música chamada "idfc" (Eu não me importo), ele questionou a "fiscalização" dos sentimentos alheios por Reprodução/Redes Sociais
"Desde quando o amor de alguém se mede por um cronômetro? Desde quando existe um prazo universal para o luto?", disparou o viúvo por Reprodução/Redes Sociais
Lucas explicou que sua dor não começou no dia 10 de janeiro, data da morte de Isabel. Para ele, o luto foi vivido em cada noite sem dormir no hospital, em cada crise e em cada batalha que a doença impôs ao casal por Reprodução/Instagram
Lucas relembrou que foi marido, cuidador e apoio até o último segundo, honrando promessas que só os dois conheciam. E foi além, revelou que a própria Isabel, ciente de sua partida, teria dado a ele a "benção" para recomeçar. "Só eu sei quantas vezes ouvi dela: 'Seja feliz. Continue vivendo. Faça isso por você e pelo nosso filho'", revelou por Reprodução | Instagram
Antes do desabafo, Lucas havia postado uma foto ao lado da nova namorada e do filho, Arthur, de apenas um ano por Reprodução/Redes Sociais
Embora a identidade da moça ainda seja mantida em segredo, Lucas confirmou que está se permitindo ser feliz novamente. Segundo ele, o que mais pesou na decisão foi ver como a nova parceira acolheu sua história e, principalmente, como tem se dedicado ao pequeno "TuTu" por Reprodução | Redes Sociais
Namorada do viúvo de Isabel Veloso atuou como fonoaudióloga do filho por Reprodução/Redes Sociais
Namorada de Lucas Borbas se defende após acusações de traição por Reprodução/Redes Sociais
Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos, Isabel Veloso viveu altos e baixos, alcançou a cura e viu a doença voltar de forma agressiva. Em 2024, ela viralizou ao compartilhar seu estágio terminal, enfrentando até ataques de quem duvidava da gravidade de seu estado por Reprodução/Instagram
Irmã de Isabel Veloso faz desabafo após ex-cunhado assumir novo relacionamento por Reprodução/Instagram
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Pouco mais de três meses após a despedida da influenciadora Isabel Veloso, que comoveu o Brasil com sua luta contra o câncer, seu marido, Lucas Borbas, tornou-se alvo de críticas após revelar em suas redes sociais que estaria vivendo um novo amor por Reprodução/Redes Sociais

Em outra mensagem, ela também critica a exposição pública do genro após a morte de Isabel e faz um pedido direto. "Espero que você crie vergonha na cara e pare de querer se promover com o nome dela. Você precisa ganhar para sustentar o Arthur, mas existem outras formas, tipo ir trabalhar. E nem pense em querer afastar o Arthur de nós".

A situação ganhou ainda mais repercussão após familiares se manifestarem. Irmã de Isabel, Priscial Kiekow compartilhou uma publicação sobre o caso e acrescentou: "Pode até encenar, mas com Xangô, a verdade não fica enterrada".

Isabel Veloso e Lucas Borbas

Decoração da festa de aniversário de Arthur, filho de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Post de Lucas Borbas por Reprodução/Instagram
Arthur, filho de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Atualizações da internação de Isabel Veloso por Reprodução / Redes Sociais
Lucas Borbas acompanha todo o processo de tratamento de Isabel Veloso por Reprodução | Instagram
Isabel Veloso e Lucas Borbas por Reprodução | Instagram
Isabel Veloso e Lucas Borbas por Reprodução
Lucas Borbas e Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
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Decoração da festa de aniversário de Arthur, filho de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram

Sem responder diretamente às acusações, Lucas publicou um desabafo nas redes sociais que foi interpretado como uma reação. "Seguir a vida, às vezes, vai custar sua paz momentânea. Vai ter gente falando, apontando, criando versões. Mas nenhuma dessas pessoas acorda no seu lugar (…) olha nos olhos do seu filho do jeito que você olha".

Na sequência, ele reforçou o papel do filho em suas decisões. "Ver seu filho feliz não é só mais importante que opinião... é um norte. (…) O impacto das suas escolhas na vida do seu filho fica. Eu escolhi seguir minha vida sem difamar ninguém, sem apontar o dedo. Cada um sabe das batalhas que enfrenta em silêncio".

Outro ponto que intensificou a polêmica foi o novo relacionamento de Lucas, assumido cerca de três meses após a morte de Isabel. Ele comentou publicamente a nova fase: "Sim… Estou me permitindo. E tem sido bom viver isso. Conheci uma pessoa maravilhosa, que aceitou minha história, amou meu filho e tem se dedicado muito. Ver o Tutu feliz tem me deixado feliz. E nunca menti em conhecer alguém (risos)".

A atual namorada é a fonoaudióloga infantil Diulia D. Loregian, que já conhecia o casal e acompanhou o início da vida do filho de Isabel. O contexto contribuiu para o surgimento de especulações sobre o início do vínculo entre os dois. Ela, porém, afirmou que, à época, o vínculo era apenas profissional e negou qualquer tipo de traição.

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Tags:

Isabel Veloso Lucas Borbas

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