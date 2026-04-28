TRETA FAMILIAR

Mãe de Isabel Veloso acusa viúvo em mensagens vazadas e dispara: 'Crie vergonha na cara'

Conversas atribuídas a Miriam Kiekow expõem críticas a Lucas Borbas

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de abril de 2026 às 07:14

Isabel Veloso com a mãe, Miriam Kiekow, e o marido, Lucas Borbas Crédito: Reprodução

A repercussão em torno da morte de Isabel Veloso, aos 19 anos, ganhou novos desdobramentos após o vazamento de mensagens atribuídas à mãe da influenciadora, Miriam Kiekow. O conteúdo trouxe à tona críticas diretas ao viúvo, Lucas Borbas, e expôs um clima de tensão familiar que rapidamente tomou conta das redes sociais.

Nos trechos que circulam, Miriam questiona a postura de Lucas durante o período de internação da filha. "Eu sou a mãe que ficou com ela 37 dias [no hospital] enquanto você ia às vezes visitar ela. Você foi pra Curitiba e ficou 2 dias limpando o apartamento e não foi visitar ela", escreveu.

Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas após revelar novo romance 1 de 11

Em outra mensagem, ela também critica a exposição pública do genro após a morte de Isabel e faz um pedido direto. "Espero que você crie vergonha na cara e pare de querer se promover com o nome dela. Você precisa ganhar para sustentar o Arthur, mas existem outras formas, tipo ir trabalhar. E nem pense em querer afastar o Arthur de nós".

A situação ganhou ainda mais repercussão após familiares se manifestarem. Irmã de Isabel, Priscial Kiekow compartilhou uma publicação sobre o caso e acrescentou: "Pode até encenar, mas com Xangô, a verdade não fica enterrada".

Isabel Veloso e Lucas Borbas 1 de 8

Sem responder diretamente às acusações, Lucas publicou um desabafo nas redes sociais que foi interpretado como uma reação. "Seguir a vida, às vezes, vai custar sua paz momentânea. Vai ter gente falando, apontando, criando versões. Mas nenhuma dessas pessoas acorda no seu lugar (…) olha nos olhos do seu filho do jeito que você olha".

Na sequência, ele reforçou o papel do filho em suas decisões. "Ver seu filho feliz não é só mais importante que opinião... é um norte. (…) O impacto das suas escolhas na vida do seu filho fica. Eu escolhi seguir minha vida sem difamar ninguém, sem apontar o dedo. Cada um sabe das batalhas que enfrenta em silêncio".

Outro ponto que intensificou a polêmica foi o novo relacionamento de Lucas, assumido cerca de três meses após a morte de Isabel. Ele comentou publicamente a nova fase: "Sim… Estou me permitindo. E tem sido bom viver isso. Conheci uma pessoa maravilhosa, que aceitou minha história, amou meu filho e tem se dedicado muito. Ver o Tutu feliz tem me deixado feliz. E nunca menti em conhecer alguém (risos)".