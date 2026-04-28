TRETA

Luana Piovani reage após choro de Virginia Fonseca e dispara: 'Lágrimas de crocodilo'

Atriz voltou às redes sociais após repercussão de fala envolvendo filhos da influenciadora

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de abril de 2026 às 06:20

Luana Piovani e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Luana Piovani voltou a se pronunciar nas redes sociais, na madrugada desta terça-feira (28), em meio à repercussão da troca de farpas com Virginia Fonseca. A atriz usou os Stories para comentar o caso depois que a influenciadora apareceu chorando em vídeos publicados horas antes.

A polêmica começou quando Luana criticou a divulgação de jogos de apostas online por Virginia e mencionou, inclusive, os três filhos da influenciadora com Zé Felipe: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. A fala gerou forte reação.

Filhos de Virginia e Zé Felipe 1 de 18

Nos Stories, Virginia surgiu emocionada ao comentar o caso. "Estava ali jantando com os meus filhos, vi essa merda e fico tipo indignada, porque não consigo entender como um ser humano fala uma coisa dessas", disse. "E tipo, por quê? Essa mulher, ela tem, sei lá, dois filhos, três filhos, não sei. Como ela fala isso do filho de outras pessoas? Crianças de quatro, três e um anos, velho", questionou.

"Tipo assim, quer falar de mim, fala, fala o que você quiser, como você sempre falou. E tipo, para mim, dane-se o que você pensa, eu não estou nem aí para você. Agora, dos meus filhos, de criança... Tipo, algumas coisas que eu vou falar para vocês, gente, juro. Não estou aguentando mais, velho", continuou Virginia.

Após a repercussão do desabafo, Luana voltou à rede social com um novo posicionamento, mas sem citar diretamente Virginia. "Oi, gente, bom dia. Acabei de repostar um Story de uma cena dantesca. Me deu até um fechamento aqui na boca do estômago. É um pelotão de policiais armados até os dentes com aqueles escudos gigantescos transparentes vindo em direção a um indígena com uma lança na mão. Está falando sobre o Mato Grosso do Sul", descreveu.

Luana Piovani 1 de 11

"Isso me faz chorar. Esse tipo de cena, esse tipo de situação é que trinca meu coração. Como é que a gente pode tratar os donos do Brasil desse jeito? Ainda hoje, porque a gente hoje tem consciência, a gente sabe o que foi feito com eles, o que nós fizemos com eles, o que os portugueses fizeram com eles e o que nós ainda estamos fazendo com eles. Eles são os donos e guardiões da terra, da natureza, das nossas águas e eles são tratados", afirmou.

"E eles são tratados como inimigos. A ganância do ser humano branco é tão grande que eles não conseguem entender que eles são na verdade instrumentos de comunicação entre a natureza, né? Entre o planeta e nós que somos de uma sociedade completamente antagônica à natureza, né, gente. A nossa sociedade só usufrui da natureza, não protege. A gente está aqui batalhando para ver se a gente cria uma consciência, porque as pessoas entendam que a gente só tem essa casa e que a casa vai permanecer, quem vai morrer somos nós. Enfim, é isso que me faz chorar. Entende? Coisa séria, muito séria. Por favor, não me venha com lágrimas de crocodilo", finalizou.

Entenda a treta

A controvérsia teve início após Luana repostar um vídeo da auditora Juliana Prates, funcionária do Tribunal de Contas da Bahia. Ela viralizou há alguns meses ao relatar a morte do irmão, Otacílio Prates, também auditor e que sofreu com o vício em apostas online. Na publicação, a atriz escreveu: "Virginia, a maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado”.

Diante da declaração, Virginia reagiu afirmando que pretende levar o caso à Justiça. "Tá repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo toda essa maldição que essa mulher joga sobre meus filhos!!! Agora vamos resolver na Justiça, falar de mim? Ok, agora dos meus filhos? Chega. Cansei", escreveu.