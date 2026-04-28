NOVELA DAS 6

Rebeldes se unem contra Jendal enquanto Mirinho persegue casal em 'A Nobreza do Amor' desta terça (28)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de abril de 2026 às 08:00

Mirinho (Nicolas Prattes) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta terça (28), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Alika está vivendo um verdadeiro pesadelo, mas decide vestir a máscara de Lúcia e esconder de Tonho o pavor que sentiu ao saber da recompensa por sua captura. Ela tenta disfarçar o impacto da notícia para não estragar os planos do amado, mas o perigo é real. Do outro lado do oceano, em Batanga, Jendal mostra seu lado impaciente e critica duramente Kênia pelos preparativos exagerados do casamento com Mr. Jones.

A Nobreza do Amor 1 de 27

A boa notícia é que o povo não vai aceitar a tirania calado. Dumi, Akin e Ladisa começam a se organizar para um contra-ataque contra Jendal. Até Chinua entra no jogo, aconselhando Omar a ter paciência para dar o bote no momento certo. Enquanto o clima na política está em pé de guerra, o cotidiano na fazenda traz Casemiro tentando apaziguar os ânimos e pedindo que Graça confie nas intenções de Ana Maria.

Mirinho, que não tira os olhos do que não lhe pertence, consegue convencer Diógenes a investir em seus projetos. Mas sua verdadeira obsessão é o casal protagonista, o vilão vai até a estação de trem e confronta Tonho e Alika frente a frente.