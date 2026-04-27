HERANÇA

Stênio Garcia detona filhas após acusação de abandono e briga por imóvel: 'Estão mentindo'

Ator de 93 anos trava batalha judicial contra ex-esposa e filhas por apartamento no Rio

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de abril de 2026 às 09:52

Stênio Garcia moveu processo contra as filhas Crédito: Reprodução

Aos 93 anos, Stênio Garcia está no centro de uma disputa judicial contra sua ex-mulher, Clarice Piovesan, e as filhas, Cássia e Gaya, por causa de um apartamento de luxo em Ipanema, avaliado em R$ 2 milhões, do qual Stênio possui o usufruto vitalício, mas alega não estar recebendo os frutos.

O clima azedou de vez após uma entrevista das filhas ao programa Domingo Espetacular, da Record TV. Elas negaram qualquer tipo de abandono e afirmaram que o pai é um 'idoso de alto poder aquisitivo' que não precisa de ajuda. A resposta do ator veio rápida: "Elas estão mentindo".

Filhas de Stênio Garcia negam abandono do pai 1 de 7

Enquanto as herdeiras dizem que o afastamento partiu do próprio ator, Stênio e sua atual esposa, Mari Saade, pintam um cenário bem diferente. Eles afirmam que sobrevivem apenas com a aposentadoria de cerca de R$ 7 mil mensais, valor que mal cobriria os altos custos com remédios e tratamentos de saúde do artista.

Stênio acusa as filhas de abandono afetivo e financeiro. Segundo ele, as visitas são inexistentes e o imóvel em disputa teria sido alugado sem seu aval, ferindo seus direitos. "Elas nunca se importaram com minha saúde", desabafou o ator nas redes sociais, indignado com a exposição do caso.

Diante da gravidade da situação e da vulnerabilidade que envolve um idoso de quase um século de vida, a OAB-RJ, por meio da Comissão Especial de Atendimento à Pessoa Idosa (CEAPI), entrou no circuito. Fátima Henriette, presidente da comissão, explicou que o órgão acompanha o caso tecnicamente para garantir que os direitos de Stênio sejam respeitados, sem tomar partido na briga familiar.