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Stênio Garcia detona filhas após acusação de abandono e briga por imóvel: 'Estão mentindo'

Ator de 93 anos trava batalha judicial contra ex-esposa e filhas por apartamento no Rio

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de abril de 2026 às 09:52

Stênio Garcia moveu processo contra as filhas
Stênio Garcia moveu processo contra as filhas Crédito: Reprodução

Aos 93 anos, Stênio Garcia está no centro de uma disputa judicial contra sua ex-mulher, Clarice Piovesan, e as filhas, Cássia e Gaya, por causa de um apartamento de luxo em Ipanema, avaliado em R$ 2 milhões, do qual Stênio possui o usufruto vitalício, mas alega não estar recebendo os frutos.

O clima azedou de vez após uma entrevista das filhas ao programa Domingo Espetacular, da Record TV. Elas negaram qualquer tipo de abandono e afirmaram que o pai é um 'idoso de alto poder aquisitivo' que não precisa de ajuda. A resposta do ator veio rápida: "Elas estão mentindo".

Filhas de Stênio Garcia negam abandono do pai

Stênio Garcia moveu processo contra as filhas por Reprodução
Stênio Garcia e esposa rebatem alegações das filhas do ator por Reprodução/Instagram
Stênio Garcia com a esposa, Mari Saad, e as filhas, Cássia e Gaya por Reprodução/Instagram
Stênio Garcia com as filhas Cássia e Gaya por Reprodução/Instagram
Stênio Garcia por Reprodução/Alex Carvalho/TV Globo
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Stênio Garcia e as filhas por Reprodução
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Stênio Garcia moveu processo contra as filhas por Reprodução

Enquanto as herdeiras dizem que o afastamento partiu do próprio ator, Stênio e sua atual esposa, Mari Saade, pintam um cenário bem diferente. Eles afirmam que sobrevivem apenas com a aposentadoria de cerca de R$ 7 mil mensais, valor que mal cobriria os altos custos com remédios e tratamentos de saúde do artista.

Stênio acusa as filhas de abandono afetivo e financeiro. Segundo ele, as visitas são inexistentes e o imóvel em disputa teria sido alugado sem seu aval, ferindo seus direitos. "Elas nunca se importaram com minha saúde", desabafou o ator nas redes sociais, indignado com a exposição do caso.

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Diante da gravidade da situação e da vulnerabilidade que envolve um idoso de quase um século de vida, a OAB-RJ, por meio da Comissão Especial de Atendimento à Pessoa Idosa (CEAPI), entrou no circuito. Fátima Henriette, presidente da comissão, explicou que o órgão acompanha o caso tecnicamente para garantir que os direitos de Stênio sejam respeitados, sem tomar partido na briga familiar.

O objetivo da comissão é identificar se há indícios de abuso, coação ou desrespeito à autonomia do ator.  

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Tags:

Idoso Justiça Imóvel Filhas Stênio Garcia

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